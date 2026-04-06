Право на отсрочку многодетного за границей: все зависит от "Дії"

Отсрочка от мобилизации доступна для многодетного отца, даже если часть детей родилась за границей. Но для этого нужно внести данные свидетельств о рождении в "Дію". Только после этого возможно оформить отсрочку в "Резерв+".

Отсрочка для многодетного

Многодетный отец имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Это возможно тогда, когда военнообязанный мужчина имеет трех или более детей, не достигших 18-летнего возраста.

Отсрочка для такой категории граждан предоставляется даже в ситуации, когда часть детей рождены в предыдущем относительно нынешнего браке или вообще вне брака. Но в таком случае гражданину нужно предоставить дополнительные документы, свидетельствующие о содержании таких детей.

К юристам обратился гражданин, который находится за границей с женой. В эмиграции у него родилось двое детей, вместе стало три, и мужчина получил право на отсрочку.

Как внести заграничные свидетельства о рождении в "Дію"

Гражданин поинтересовался, как оформить отсрочку в такой ситуации, находясь за пределами Украины. В частности, можно ли это сделать дистанционно, через приложение "Резерв+".

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что проблема может оказаться со свидетельствами о рождении детей, родившихся за рубежом. Эти свидетельства, скорее всего, не смогут попасть в базу украинского государственного портала "Дія". Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если свидетельства о рождении не отображаются в "Дії", то могут быть проблемы с оформлением отсрочки через "Резерв+".

Вместе с тем, добавил Дерий, эту проблему можно решить. Юрист объяснил, как это сделать: "Обратитесь в консульство или любой отдел ГРАГС, администраторы актуализируют информацию, документ должен появиться в приложении "Дія" после повторной авторизации". После этого можно будет оформлять отсрочку в "Резерв+".

Даже если многодетный отец находится в розыске, территориальный центр комплектования не имеет права отказывать ему в отсрочке. Если же это произошло, гражданин имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке.

Если военнообязанный мужчина содержит ребенка жены от предыдущего брака и он является третьим несовершеннолетним на его иждивении, гражданин все же может получить отсрочку от мобилизации. Но это можно будет сделать только через суд.