Право на отсрочку многодетного за границей: все зависит от "Дії"

Право на отсрочку многодетного за границей: все зависит от "Дії"

Дата публикации 6 апреля 2026 20:00
Портал государственных услуг "Дія". Фото: Минцифры

Отсрочка от мобилизации доступна для многодетного отца, даже если часть детей родилась за границей. Но для этого нужно внести данные свидетельств о рождении в "Дію". Только после этого возможно оформить отсрочку в "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для многодетного

Многодетный отец имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Это возможно тогда, когда военнообязанный мужчина имеет трех или более детей, не достигших 18-летнего возраста.

Отсрочка для такой категории граждан предоставляется даже в ситуации, когда часть детей рождены в предыдущем относительно нынешнего браке или вообще вне брака. Но в таком случае гражданину нужно предоставить дополнительные документы, свидетельствующие о содержании таких детей.

К юристам обратился гражданин, который находится за границей с женой. В эмиграции у него родилось двое детей, вместе стало три, и мужчина получил право на отсрочку.

Читайте также:

Как внести заграничные свидетельства о рождении в "Дію"

Гражданин поинтересовался, как оформить отсрочку в такой ситуации, находясь за пределами Украины. В частности, можно ли это сделать дистанционно, через приложение "Резерв+".

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что проблема может оказаться со свидетельствами о рождении детей, родившихся за рубежом. Эти свидетельства, скорее всего, не смогут попасть в базу украинского государственного портала "Дія". Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если свидетельства о рождении не отображаются в "Дії", то могут быть проблемы с оформлением отсрочки через "Резерв+".

Вместе с тем, добавил Дерий, эту проблему можно решить. Юрист объяснил, как это сделать: "Обратитесь в консульство или любой отдел ГРАГС, администраторы актуализируют информацию, документ должен появиться в приложении "Дія" после повторной авторизации". После этого можно будет оформлять отсрочку в "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законно ли отказывать в отсрочке многодетному отцу, который находится в розыске.

Даже если многодетный отец находится в розыске, территориальный центр комплектования не имеет права отказывать ему в отсрочке. Если же это произошло, гражданин имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как подтвердить содержание ребенка жены для отсрочки.

Если военнообязанный мужчина содержит ребенка жены от предыдущего брака и он является третьим несовершеннолетним на его иждивении, гражданин все же может получить отсрочку от мобилизации. Но это можно будет сделать только через суд.

отсрочка родители эмиграция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
