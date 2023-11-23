Мобилизация в Украине — кому из мужчин дадут право на отсрочку

Право на отсрочку могут дать еще одной категории украинцев — кого касается
Во время военного положения и общей мобилизации, которые действуют в Украине уже второй год, военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ для защиты страны от российского агрессора. В то же время украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку. С начала полномасштабного вторжения России перечень таких лиц менялся, кто-то терял право на освобождение от призыва, а кто-то, наоборот, получал его. Народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.
Об этом говорится в публикации народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в социальной сети Facebook.
По словам депутата, сейчас ВРУ готовит к регистрации крупный законопроект, предусматривающий изменения в правилах военного учета, мобилизации и прохождения военной службы.
Документ также будет регулировать вопросы демобилизации военных. Отдельные пункты призваны лишить определенных категорий граждан отсрочки и одновременно одна категория, наоборот, получит это право.
Так, согласно информации, предоставленной Марьяной Безуглой, в случае принятия нового законопроекта отсрочку от мобилизации получат педагогические работники заведений профессионального высшего образования.
Следует отметить, что в соответствии с украинским законодательством, а именно ст. 58-59 ЗУ "О профессиональном высшем образовании", должности педагогических работников, как правило, занимают лица со степенью магистра. До 30% должностей педагогических работников учреждения профессионального высшего образования, структурного подразделения высшего образования, другого юридического лица, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность в сфере профессионального высшего образования, могут занимать лица с высшим образованием первого (бакалаврского) уровня.
Полный перечень должностей педагогических работников учреждений профессионального образования утверждается Кабинетом Министров Украины.
Заметим, список оснований для отсрочки регулирует ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Раньше мы писали, кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы сообщали, что в Украине право на отсрочку от мобилизации предоставили работникам ГСЧС.
Также мы рассказывали, что нардепы готовят новый законопроект, которым хотят лишить права на отсрочку работников правоохранительных органов.
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