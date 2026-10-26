ВОД в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если в семье родился ребенок, изменился состав семьи или возникла необходимость ухаживать за близким человеком, то такие обстоятельства могут повлиять на право гражданина Украины на отсрочку от мобилизации. Однако важно понимать, соответствует ли конкретная ситуация требованиям законодательства, чтобы документально подтвердить право на отсрочку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

Реклама

Влияют ли изменения семейных обстоятельств на право на отсрочку

В ТЦК напомнили, что право на отсрочку при определенных условиях могут иметь следующие категории граждан:

родители, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка, если для этого имеются предусмотренные законом основания;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы при соблюдении установленных требований;

лица, постоянно ухаживающие за родственником, если для этого имеются законные основания и необходимые документы.

В случае изменения обстоятельств в первую очередь необходимо проверить основания для отсрочки. В частности, выяснить, предусматривает ли новая ситуация такое право в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

После этого необходимо подготовить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. И следующий шаг уже заключается в оформлении отсрочки, либо, если она уже имеется, при необходимости нужно подать документы для их переоформления.

Читайте также:

"Основания и перечень документов зависят от конкретной ситуации. Одного лишь изменения семейных обстоятельств недостаточно — оно должно соответствовать законодательным требованиям", — добавили в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине пересматривают критерии относительно количества забронированных граждан, чтобы уменьшить это число. В центре дискуссии — оборонная промышленность, энергетика и коммунальная сфера.

Также мы писали, какие ошибки мешают получить отсрочку от мобилизации.