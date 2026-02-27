Правоохранитель обещал устроить военнообязанного в ГСЧС — ответит перед судом

Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Правоохранитель за деньги предлагал военнообязанному трудоустроиться в ГСЧС, чтобы получить бронирование. Нарушителя будут судить.

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант пообещал мужчине призывного возраста работу в подразделении ГСЧС на должности с бронированием от мобилизации. Стоимость услуги составляла 13 тысяч гривен. "Клиент" передал эту сумму двумя частями: сначала пять тысяч долларов, позже восемь тысяч долларов. Нарушителя задержали, как только он получил второй транш. Во время обыска в доме нарушителя обнаружили и изъяли 30 боевых патронов калибра 5,45×39 миллиметров — мужчина хранил их без соответствующего разрешения.

Какое наказание грозит правоохранителю

Нарушителя уволили с должности. В суд направили обвинительный акт по фактам получения взятки и незаконного хранения боеприпасов. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

