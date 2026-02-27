Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Правоохранитель предлагал военнообязанному бронь — дело рассмотрит суд

Правоохранитель предлагал военнообязанному бронь — дело рассмотрит суд

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 02:20
Правоохранитель обещал устроить военнообязанного в ГСЧС — ответит перед судом
Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Правоохранитель за деньги предлагал военнообязанному трудоустроиться в ГСЧС, чтобы получить бронирование. Нарушителя будут судить.

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант пообещал мужчине призывного возраста работу в подразделении ГСЧС на должности с бронированием от мобилизации. Стоимость услуги составляла 13 тысяч гривен. "Клиент" передал эту сумму двумя частями: сначала пять тысяч долларов, позже восемь тысяч долларов. Нарушителя задержали, как только он получил второй транш. Во время обыска в доме нарушителя обнаружили и изъяли 30 боевых патронов калибра 5,45×39 миллиметров — мужчина хранил их без соответствующего разрешения. 

Какое наказание грозит правоохранителю

Нарушителя уволили с должности. В суд направили обвинительный акт по фактам получения взятки и незаконного хранения боеприпасов. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

Напомним, в Чернигове студент судился с МОН, потому что получил отказ в отсрочке. Суд удовлетворил его иск.

Также мы сообщали, что на Ровенщине невропатолог торговал справками ВВК Его оштрафовали.

суд взятка мобилизация бронирование военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации