Україна
МОН отказало программисту в отсрочке — что решил суд

Дата публикации 23 февраля 2026 03:32
МОН не предоставил программисту-магистру отсрочку — какое решение принял суд
Мужчина работает за компьютером. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины отказало в отсрочке программисту, который учится в магистратуре в Чернигове. Чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Черниговский окружной административный суд принял 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2021 году фигурант стал бакалавром по специальности "Компьютерная инженерия". В прошлом году он поступил на дневную форму обучения в магистратуру Черниговской политехники. Несмотря на это, отсрочку ему не предоставили, потому что в справке из Единой государственной электронной базы по вопросам образования говорилось о нарушении. Причиной стало то, что этот мужчина ранее уже поступал в магистратуру другого вуза — оттуда его отчислили, но в МОН пришли к выводу, что право на отсрочку соискатель образования имел бы, если бы обучение было последовательным, без перерыва из-за отчисления.

Решение суда

Судья поддержал истца, отметив, что бакалавр является первым уровнем высшего образования, а магистр — вторым. Диплом бакалавра у военнообязанного уже есть. Обучение на магистратуре является следующим шагом. Отчисление же не имеет значения, ведь истец ранее не получал диплома магистра.

Напомним, в Киеве председатель ВВК одного из медучреждений за взятки переводил военнослужащих из горячих направлений фронта на тыловые должности. Его будут судить.

Также мы сообщали, что житель Ивано-Франковской области приобрел для себя поддельное заключение ВВК, чтобы вывезти за границу военнообязанного сына. В течение года мужчина будет находиться на испытательном сроке.

