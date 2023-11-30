Правозахисник розповів, як буде проходити перша хвиля демобілізації військових

Мати зустрічає сина-захисника з війни. Фото: Pexels

Українська влада та військове керівництво розглядають нові заходи в контексті мобілізації. Зокрема, йдеться і про розробку системи демобілізації.

Про це виданню Фокус розповів правозахисник та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм.

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Перша хвиля демобілізації

Члени родин військовослужбовців вже давно вказують на потребу повернути додому українських захисників, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають державу. Окрім того, необмежений термін служби також демотивує військовозобов’язаних приєднуватися до українського війська.

На думку Найєма, перша хвиля демобілізації буде вкрай чутливою темою для українського суспільства, оскільки відправити додому вдасться невелику кількість бійців.

"Для нас вкрай важливо, щоб ці алгоритми були справедливими, щоб уникнути зростання демотивації серед тих бійців, хто не потрапить під перші хвилі демобілізації. Очевидно, що на перших етапах йтиметься про відносно малу кількість військовослужбовців", — каже Найєм.

Кого торкнеться перша хвиля демобілізації

За його оцінкою, інструменти справедливого підходу до демобілізації можна розділити на дві категорії:

критерії, за якими ухвалюватимуть рішення щодо кожного конкретного військовослужбовця; пропорція розподілу демобілізованих між різними підрозділами.

Тому перша хвиля демобілізації має торкнутися військових, які почали служити в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Паралельно із цим має враховуватися бойовий досвід, що вказує на рівень тяжкості та небезпеки служби.

Масі Найєм також пояснив, що під час формування списків демобілізованих потрібно додати опцію добровільної відмови. Якщо бійці хочуть продовжувати службу, попри те, що потрапляють під критерії, зазначені вище, вони повинні мати на це право.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді готують новий законопроєкт щодо удосконалення процесів загальної мобілізації чоловіків та демобілізації під час дії воєнного стану. Сьогодні в парламенті обговорюється ідея демобілізації бійців протягом 18 або 36 місяців безперервної служби, але поки остаточного рішення з цього приводу немає.