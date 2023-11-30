Правозащитник рассказал, как будет проходить первая волна демобилизации военных

Мать встречает сына-защитника с войны. Фото: Pexels

Украинские власти и военное руководство рассматривают новые меры в контексте мобилизации. В частности, речь идет и о разработке системы демобилизации.

Об этом изданию Фокус рассказал правозащитник и военнослужащий ВСУ Маси Найем.

Читайте также:

Первая волна демобилизации

Члены семей военнослужащих уже давно указывают на необходимость вернуть домой украинских защитников, с первых дней полномасштабного вторжения защищающих государство. Кроме того, неограниченный срок службы также демотивирует военнообязанных присоединяться к украинской армии.

По мнению Найема, первая волна демобилизации будет крайне чувствительной темой украинского общества, поскольку отправить домой удастся небольшое количество бойцов.

"Для нас крайне важно, чтобы эти алгоритмы были справедливыми, чтобы избежать роста демотивации среди тех бойцов, кто не попадет под первые волны демобилизации. Очевидно, что на первых этапах речь пойдет относительно малом количетве военнослужащих", — говорит Найем.

Кого коснется первая волна демобилизации

По его оценке, инструменты справедливого подхода к демобилизации можно разделить на две категории:

критерии, по которым будут приниматься решения по каждому конкретному военнослужащему; пропорция распределения демобилизованных между разными подразделениями.

Поэтому первая волна демобилизации должна коснуться военных, начавших служить в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Параллельно с этим должен учитываться боевой опыт, указывающий на уровень тяжести и опасности службы.

Маси Найем также пояснил, что при формировании демобилизационных списков нужно добавить опцию добровольного отказа. Если бойцы хотят продолжать службу, несмотря на то, что попадают под вышеуказанные критерии, они должны иметь на это право.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде готовят новый законопроект по усовершенствованию процессов общей мобилизации мужчин и демобилизации во время действия военного положения. Сегодня в парламенте обсуждается идея демобилизации бойцов в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, но пока окончательного решения на этот счет нет.