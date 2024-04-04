Правозахисниця заявила, що звільнення з військової служби можливе тільки у разі непридатності

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, у якому випадку можливе звільнення з військової служби. За її словами, йдеться про непридатність.

Про це Людмила Денісова повідомила в етері телеканалу "Еспресо" у четвер, 4 березня.

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Звільнення з військової служби

"Нагадаю, 4 травня вступає в дію закон, який прибирає деякі привілеї для військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, або обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Тепер таких понять взагалі не буде, або ти військовий придатний до військової служби або непридатний", — зазначила Денісова.

За її словами, причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність.

Денісова зазначила, що всі громадяни України, які були визнані ВЛК обмежено-придатними до військової служби, протягом дев'яти місяців, починаючи з 4 травня 2024 року, до 4 лютого 2025 року, підлягають повторному медичному огляду, з метою визначення саме їх придатності до військової служби.

"Тобто, якщо були такі підстави на звільнення з військової служби, військовослужбовець був визнаний обмежено-придатним до військової служби у воєнний час, на ці категорії таке право вже не розповсюджується. Тобто тепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність. Така ж умова була про припинення контракту з військовослужбовцями, коли військовослужбовець був визнаний обмежено придатним до військової служби. Тепер це можливо тільки тоді, коли людина буде визнана непридатною до військової служби", — наголосила Денісова.

Вона також відреагувала на збільшення віку граничного перебування на обліку призовників. Правозахисниця назвала умови, за яких військовозобов'язаних можуть мобілізувати з сьогоднішнього дня.

"Норма була прийнята парламентом ще влітку 2023 року, тільки зараз президент підписав цей закон. Сьогодні, 4 квітня він вступає в дію. Це означає, що всі чоловіки 25, 26 років, які перебували до цього дня на військовому обліку, як призовники, з сьогоднішнього дня стають військовозобов'язаними, і можуть бути мобілізовані на військову службу, якщо придатні за станом здоров'я. Також можуть бути мобілізовані ті, хто придатні і ще не мають права на відстрочку від військової служби", — додала Денісова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, в якому скасував статус обмежено придатних до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які мають такий статус, повинні пройти повторний медичний огляд.

Також у Міноборони роз'яснили нюанси закону. Там заявили, що скасування статусу не означає автоматичний перехід до іншого — придатний або непридатний.