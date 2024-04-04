Правозащитник заявила, что увольнение с военной службы возможно только в случае непригодности

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова рассказала, в каком случае возможно увольнение с военной службы. По ее словам, речь идет о непригодности.

Об этом Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "Эспрессо" в четверг, 4 марта.

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Увольнение с военной службы

"Напомню, 4 мая вступает в действие закон, который убирает некоторые привилегии для военнослужащих, признанных непригодными к военной службе в мирное время, или ограниченно годными к военной службе в военное время. Теперь таких понятий вообще не будет, или ты военный годен к военной службе или непригоден", — отметила Денисова.

По ее словам, причиной увольнения с военной службы может быть только непригодность.

Денисова отметила, что все граждане Украины, которые были признаны ВВК ограниченно-пригодными к военной службе, в течение девяти месяцев, начиная с 4 мая 2024 года, до 4 февраля 2025 года, подлежат повторному медицинскому осмотру, с целью определения именно их пригодности к военной службе.

"То есть если были такие основания на увольнение с военной службы, военнослужащий был признан ограниченно-пригодным к военной службе в военное время, на эти категории такое право уже не распространяется. То есть теперь причиной увольнения с военной службы может быть только непригодность. Такое же условие было о прекращении контракта с военнослужащими, когда военнослужащий был признан ограниченно годным к военной службе. Теперь это возможно только тогда, когда человек будет признан непригодным к военной службе", — подчеркнула Денисова.

Она также отреагировала на увеличение возраста предельного пребывания на учете призывников. Правозащитник назвала условия, при которых военнообязанных могут мобилизовать с сегодняшнего дня.

"Норма была принята парламентом еще летом 2023 года, только сейчас президент подписал этот закон. Сегодня, 4 апреля он вступает в действие. Это означает, что все мужчины 25, 26 лет, которые находились до этого дня на воинском учете, как призывники, с сегодняшнего дня становятся военнообязанными, и могут быть мобилизованы на военную службу, если пригодны по состоянию здоровья. Также могут быть мобилизованы те, кто пригодны и еще не имеют права на отсрочку от военной службы", — добавила Денисова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, в котором отменил статус ограниченно годных к военной службе. Теперь военнообязанные, которые имеют такой статус, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Также в Минобороны разъяснили нюансы закона. Там заявили, что отмена статуса не означает автоматический переход к другому — пригоден или непригоден.