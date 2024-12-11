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Представник ТЦК розповів, кого беруть на фронт штурмовиками

11 грудня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Представник ТЦК розповів, що у штурмові підрозділи потрапляють люди до 45 років
Українські військовослужбовці. Фото: 3 ОШБр
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна та мобілізація. У зв'язку з цим українці задаються питанням, як саме розподіляють людей на фронті і хто потрапляє у підрозділ штурмовиків.

Відповідь на це в інтерв'ю "Суспільному" дав начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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За словами Монукало, до штурмових підрозділів здебільшого потрапляє молодь. Він уточнив, що мова йде про чоловіків, яким не більше 45 років. У разі, якщо це люди більш старшого віку, то їх відправляють до інших підрозділів.

"Люди старші за 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби", — поінформував представник ТЦК.

Нагадаємо, у США тиснуть на те, щоб Україна знизила мобілізаційний вік до 18 років. Зокрема, днями речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що якщо це станеться, то США та їхні союзники нададуть необхідне озброєння і допоможуть підготувати нових військових до виконання бойових дій.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідні заклики і заявив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він підкреслив, що "ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів".

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП ситуація на фронті штурмовий підрозділ

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