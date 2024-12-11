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Представитель ТЦК рассказал, кого берут на фронт штурмовиками

11 декабря 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Представитель ТЦК рассказал, что в штурмовые подразделения попадают люди в возрасте до 45 лет
Украинские военнослужащие. Фото: 3 ОШБр
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается полномасштабная война и мобилизация. В этой связи украинцы задаются вопросом, как именно распределяют людей на фронте и кто попадает в подразделение штурмовиков.

Ответ на это в интервью "Суспільному" дал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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По словам Монукало, в штурмовые подразделения в основном попадает молодежь. Он уточнил, что речь идет о мужчинах, которым не больше 45 лет. В случае, если это люди более старшего возраста, то их отправляют в другие подразделения.

"Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы", — проинформировал представитель ТЦК.

Напомним, в США давят на то, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст до 18 лет. В частности, на днях представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если это произойдет, то США и их союзники предоставят необходимое вооружение и помогут подготовить новых военных к выполнению боевых действий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на соответствующие призывы и заявил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что "мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат".

мобилизация война в Украине ТЦК и СП ситуация на фронте штурмовое подразделение

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