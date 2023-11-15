Представитель ТЦК рассказал о самых популярных мифах о мобилизации
8 ноября в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 24 февраля 2024 года. Поэтому в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным и призывать их на службу в ВСУ.
Самые популярные мифы о мобилизации рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет 24 канал.
Мифы о мобилизации в Украине
- Должны быть свидетели при вручении повестки
Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП.
Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. Что касается присутствия двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения — ни в каких официальных документах об этом речь не идет.
- ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.
Поэтому ТЦК является органом военного управления и составной частью ВСУ, существующей в законодательном поле.
- Выписанная "на колене" повестка — недействительна
Образец повестки четко определен, однако нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Повестку могут вручить как по месту жительства, так и по месту работы, так и по блокпосту.
На выписание повестки имеют полномочия: исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.
- От повестки можно отказаться
Если повестка заполнена полностью, а именно указаны: фамилия, имя, отчество военнообязанного, которому вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью — она действительна и законна. Обжаловать ее не получится.
А в том случае если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк — от повестки можно отказаться.
- Если представитель ТЦК и СП остановили автомобиль и требуют взять повестку — нужно снимать на видео
Если ваш автомобиль остановили на блокпосте, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку – снимать это на видео категорически запрещено. Но можно попросить показать документы.
- Повестки можно игнорировать
Игнорирование повестки является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение может быть открыто уголовное производство — оно предусматривает штраф от 3 400 до 8 500 гривен или год исправительных работ.
Кроме того, за игнорирование "боевой повестки" предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы.
- В отношении уклоняющихся не применяют норму уголовного права
Судьи действительно выносят преимущественно условные наказания сроком один-два года, что связано с раскаянием правонарушителей. Впрочем, уголовное наказание в виде условного срока или штрафа не освобождает граждан от мобилизации.
Раньше мы писали, кого из мобилизованных нельзя отправлять на фронт.
Кроме того, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.
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