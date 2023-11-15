Представитель ТЦК рассказал о самых популярных мифах о мобилизации

Украинский военный на блокпосту. Фото: Укринформ

8 ноября в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 24 февраля 2024 года. Поэтому в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным и призывать их на службу в ВСУ.

Самые популярные мифы о мобилизации рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет 24 канал.

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Должны быть свидетели при вручении повестки

Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП.

Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. Что касается присутствия двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения — ни в каких официальных документах об этом речь не идет.

ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Поэтому ТЦК является органом военного управления и составной частью ВСУ, существующей в законодательном поле.

Выписанная "на колене" повестка — недействительна

Образец повестки четко определен, однако нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Повестку могут вручить как по месту жительства, так и по месту работы, так и по блокпосту.

На выписание повестки имеют полномочия: исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

От повестки можно отказаться

Если повестка заполнена полностью, а именно указаны: фамилия, имя, отчество военнообязанного, которому вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью — она действительна и законна. Обжаловать ее не получится.

А в том случае если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк — от повестки можно отказаться.

Если представитель ТЦК и СП остановили автомобиль и требуют взять повестку — нужно снимать на видео

Если ваш автомобиль остановили на блокпосте, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку – снимать это на видео категорически запрещено. Но можно попросить показать документы.

Повестки можно игнорировать

Игнорирование повестки является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение может быть открыто уголовное производство — оно предусматривает штраф от 3 400 до 8 500 гривен или год исправительных работ.

Кроме того, за игнорирование "боевой повестки" предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы.

В отношении уклоняющихся не применяют норму уголовного права

Судьи действительно выносят преимущественно условные наказания сроком один-два года, что связано с раскаянием правонарушителей. Впрочем, уголовное наказание в виде условного срока или штрафа не освобождает граждан от мобилизации.

Раньше мы писали, кого из мобилизованных нельзя отправлять на фронт.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.