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Представитель ТЦК рассказал о самых популярных мифах о мобилизации

15 ноября 2023 21:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Представитель ТЦК рассказал о самых популярных мифах о мобилизации
Украинский военный на блокпосту. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

8 ноября в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 24 февраля 2024 года. Поэтому в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным и призывать их на службу в ВСУ.

Самые популярные мифы о мобилизации рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет 24 канал.

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Мифы о мобилизации в Украине

  • Должны быть свидетели при вручении повестки

Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП.

Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. Что касается присутствия двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения — ни в каких официальных документах об этом речь не идет.

  • ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Поэтому ТЦК является органом военного управления и составной частью ВСУ, существующей в законодательном поле.

  • Выписанная "на колене" повестка — недействительна

Образец повестки четко определен, однако нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Повестку могут вручить как по месту жительства, так и по месту работы, так и по блокпосту.

На выписание повестки имеют полномочия: исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

  • От повестки можно отказаться

Если повестка заполнена полностью, а именно указаны: фамилия, имя, отчество военнообязанного, которому вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью — она действительна и законна. Обжаловать ее не получится.

А в том случае если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк — от повестки можно отказаться.

  • Если представитель ТЦК и СП остановили автомобиль и требуют взять повестку — нужно снимать на видео

Если ваш автомобиль остановили на блокпосте, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку – снимать это на видео категорически запрещено. Но можно попросить показать документы.

  • Повестки можно игнорировать

Игнорирование повестки является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение может быть открыто уголовное производство — оно предусматривает штраф от 3 400 до 8 500 гривен или год исправительных работ.

Кроме того, за игнорирование "боевой повестки" предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы.

  • В отношении уклоняющихся не применяют норму уголовного права

Судьи действительно выносят преимущественно условные наказания сроком один-два года, что связано с раскаянием правонарушителей. Впрочем, уголовное наказание в виде условного срока или штрафа не освобождает граждан от мобилизации.

Раньше мы писали, кого из мобилизованных нельзя отправлять на фронт.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.

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