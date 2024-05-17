Нові правила виїзду чоловіків за кордон

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Він передбачає, що інспектори Державної прикордонної служби України будуть перевіряти наявність військово-облікових документів у певних категоріях громадян на кордоні.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у п'ятницю, 17 травня.

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Перевірка військово-облікових документів на кордоні

У ДПСУ зазначили, що при перетині державного кордону, українські громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають у період дії воєнного стану або мобілізації, повинні мати при собі військово-обліковий документ та особистий ідентифікаційний документ. Їх необхідно пред’являти за запитом прикордонників у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, а також на контрольно-пропускних пунктах.

Ця вимога випливає зі змін до законодавства України, зокрема до законів "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У ДПСУ також уточнили, що до переліку осіб, які повинні мати при собі військово-обліковий документ, входять:

Чоловіки, які зарезервовані на період мобілізації та воєнного часу;

Ті, хто визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я;

Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей до 18 років;

Одноосібні батьки;

Ті, хто має дітей до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) служить у війську;

Інші категорії осіб, визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак, ці правила необов'язково будуть застосовуватися до осіб з інвалідністю, тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, водіїв, які займаються перевезенням медичних вантажів та гуманітарної допомоги, а також до певних осіб за окремими посадами та державної служби та працівників залізничного, морського та авіаційного транспорту. Для цих категорій громадян порядок перетину кордону залишається без змін.

Інфографіка від ДПСУ

Нагадаємо, українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне".

Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.