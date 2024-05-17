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Прикордонники пояснили в кого будуть перевіряти військово-облікові документи

17 травня 2024 12:46
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Бригадир Софія
редактор
Нові правила виїзду чоловіків за кордон
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Він передбачає, що інспектори Державної прикордонної служби України будуть перевіряти наявність військово-облікових документів у певних категоріях громадян на кордоні.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у п'ятницю, 17 травня.

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Перевірка військово-облікових документів на кордоні

У ДПСУ зазначили, що при перетині державного кордону, українські громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають у період дії воєнного стану або мобілізації, повинні мати при собі військово-обліковий документ та особистий ідентифікаційний документ. Їх необхідно пред’являти за запитом прикордонників у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, а також на контрольно-пропускних пунктах.

Ця вимога випливає зі змін до законодавства України, зокрема до законів "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У ДПСУ також уточнили, що до переліку осіб, які повинні мати при собі військово-обліковий документ, входять:

  • Чоловіки, які зарезервовані на період мобілізації та воєнного часу;
  • Ті, хто визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я;
  • Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей до 18 років;
  • Одноосібні батьки;
  • Ті, хто має дітей до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) служить у війську;
  • Інші категорії осіб, визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак, ці правила необов'язково будуть застосовуватися до осіб з інвалідністю, тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, водіїв, які займаються перевезенням медичних вантажів та гуманітарної допомоги, а також до певних осіб за окремими посадами та державної служби та працівників залізничного, морського та авіаційного транспорту. Для цих категорій громадян порядок перетину кордону залишається без змін.

Перевірка військово-облікових документів на кордоні
Інфографіка від ДПСУ

Нагадаємо, українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.

кордон
Україна
прикордонники
мобілізація
закордон
військовозобов'язані
ДПСУ

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