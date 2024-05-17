Новые правила выезда мужчин за границу

Пограничники объяснили, у кого будут проверять военно-учетные документы
Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Он предусматривает, что инспекторы Государственной пограничной службы будут проверять наличие военно-учетных документов в определенных категориях граждан на границе.
Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы в пятницу, 17 мая.
Проверка военно-учетных документов на границе
В ГНСУ отметили, что при пересечении государственной границы украинские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в период действия военного положения или мобилизации, должны иметь при себе военно-учетный документ и личный идентификационный документ. Их необходимо предъявлять по запросу пограничников в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе, а также на контрольно-пропускных пунктах.
Это требование вытекает из изменений к законодательству Украины, в частности, к законам "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В ГПСУ также уточнили, что в список лиц, которые должны иметь при себе военно-учетный документ, входят:
- Мужчины, зарезервированные на период мобилизации и военного времени;
- Те, кто признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- Мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей до 18 лет;
- Единоличные родители;
- Имеющие детей до 18 лет и мужа (жену), который (которая) служит в армии;
- Другие категории лиц, определенные статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Однако, эти правила необязательно будут применяться к лицам с инвалидностью, сопровождающим лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, водителям, занимающимся перевозкой медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также к определенным лицам по отдельным должностям и государственной службе и работникам железнодорожного, морского и авиационного транспорта. Для этих категорий граждан порядок пересечения границы остается без изменений.
Напомним, украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".
Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.
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