Новые правила выезда мужчин за границу

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Он предусматривает, что инспекторы Государственной пограничной службы будут проверять наличие военно-учетных документов в определенных категориях граждан на границе.

Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы в пятницу, 17 мая.

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Проверка военно-учетных документов на границе

В ГНСУ отметили, что при пересечении государственной границы украинские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в период действия военного положения или мобилизации, должны иметь при себе военно-учетный документ и личный идентификационный документ. Их необходимо предъявлять по запросу пограничников в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе, а также на контрольно-пропускных пунктах.

Это требование вытекает из изменений к законодательству Украины, в частности, к законам "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В ГПСУ также уточнили, что в список лиц, которые должны иметь при себе военно-учетный документ, входят:

Мужчины, зарезервированные на период мобилизации и военного времени;

Те, кто признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

Мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей до 18 лет;

Единоличные родители;

Имеющие детей до 18 лет и мужа (жену), который (которая) служит в армии;

Другие категории лиц, определенные статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако, эти правила необязательно будут применяться к лицам с инвалидностью, сопровождающим лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, водителям, занимающимся перевозкой медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также к определенным лицам по отдельным должностям и государственной службе и работникам железнодорожного, морского и авиационного транспорта. Для этих категорий граждан порядок пересечения границы остается без изменений.

Инфографика от ГПСУ

Напомним, украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.