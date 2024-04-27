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Ухилянти можуть втратити водійські права та автомобіль — юрист пояснив нюанси

27 квітня 2024 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ухилянти можуть втратити водійські права та автомобіль — юрист пояснив нюанси
Військові перевіряють документи. Фото ілюстративне: Today.UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Юрист Роман Сімутін пояснив, коли саме можуть запрацювати обмеження права керування автомобілем для чоловіків, які ухиляються від візиту до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його прогнозом, перші судові позови з цього приводу з'являться приблизно за 5-6 місяців після набуття законом чинності.

Про це Сімутін розповів на своєму YouTube-каналі у суботу, 27 квітня.

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"Закон вступає в силу за місяць. Військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це вже три місяці. Далі — звернення до поліції та отримання відповіді — до двох тижнів. Відправка вимоги поштою та отримання зворотнього повідомлення — щонайменше місяць", — пояснив юрист.

Далі слідує очікування добровільного виконання вимоги — це 10 днів, і підготовка та подавання позову до суду — до 30 днів. Тож перші судові позови з'являться за 5-6 місяців

Сімутін також розповів, яке покарання загрожує, якщо ухилянта зупиняє поліція і виявляє порушення у вигляді обмеження права керування стосовно вас. В такому разі правоохоронці вилучають права та складають протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення.

Раніше адвокат Микола Максимов розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.

Також дослідники Texty.org вважають, що ТЦК та СП не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані.

війна
мобілізація
ТЦК та СП
юрист
ухилянти

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