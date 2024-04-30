Что делают уклоняющиеся, чтобы незаконно выехать через украинскую границу

Задержание уклонистов на украинской границе. Архивное фото: Государственная пограничная служба Украины

Мужчины, избегающие мобилизации и пытающиеся нелегально выехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в бэби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклонистов с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Андрея Демченко, в начале, когда в Украине началась война, он и его коллеги удивлялись мужчинам-уклонистам, которые переодевались в женские наряды, чтобы пересечь границу. Затем нарушители пытались прятаться в бэби-боксах.

Уклонист пытался скрыться в бэби-боксе. Архивное фото: Государственная пограничная служба Украины

"В дальнейшем это началось восприниматься как обыденность. Но мне лично запомнился случай, когда мужчина прятался в конструктивной особенности транспортного средства, забравшись в нишу для запасного колеса. Чтобы туда втиснуться, ему пришлось раздеться до нижнего белья. За рулем была иностранка. И если мужчина понес административную ответственность, то для женщины предусмотрена уголовная ответственность", — рассказал помощник главы Государственной пограничной службы.

По мнению пограничника, уклоняясь от мобилизации, военнообязанные делают хуже только себе. Во-первых, платят немалые средства мошенникам, обещающим "все устроить" во время пересечения границы. Во-вторых, подписывают себе приговор, ведь незаконное пересечение границы влечет за собой административную ответственность.

Ранее боец 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Нико". раскритиковал уклонистов, рискующих жизнью ради побега за границу.

Напомним, 28 апреля на Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу. Их нашли во время патрулирования украино-румынской границы.