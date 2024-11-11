Мобилизация женщин в Украине – будут ли принудительно забирать на войну

Женщины в ВСУ. Фото: Офис Президента Украины

Пока в Украине идет общая обязательная мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60, женщины могут присоединиться к армии по собственному желанию. Однако в Верховной Раде уже ведутся разговоры о призыве женщин.

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает "24 канал".

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Будет ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Хотя разговоры между чиновниками о мобилизации женщин есть, принудительная мобилизация пока не планируется. Более того, отсутствуют и соответствующие законодательные инициативы.

Соломия Бобровская отметила, что сейчас женщины могут по собственному желанию присоединиться к войску, а имеющие военно-учетную специальность, в частности медицинскую, должны обязательно обновить свои данные в ТЦК. В то же время Украине хватает "мужского" мобилизационного ресурса, а тема принудительной мобилизации женщин спекулятивна.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс", — заявила чиновница.

Что могут ввести обязательным для женщин в Украине

В свою очередь, чиновник считает, что в Украине должны обязательно ввести базовую военную подготовку для женщин на уровне с мужчинами с 18 до 25 лет. Однако это не будет означать, что женщины должны обязательно служить, а только об опыте, который должен быть у всех граждан страны, если снова начнется война.

Кто требует мобилизации женщин в Украине

А вот народная депутат Марьяна Безуглая считает, что в Украине должны обязательно мобилизовать женщин на уровне с мужчинами, а начать призыв следует с распределения на тыловые должности. Также чиновник требует трудовой мобилизации. Она считает, что женщин можно вовлекать в хозяйственные работы и в оборонную промышленность.

"Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин", — подчеркнула Безугла.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько правдива информация о мобилизации женщин в Украине, которая часто распространяется в соцсетях.

Также военный аналитик предположил, куда будут привлекать женщин в случае мобилизации.