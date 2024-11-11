Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Принудительная мобилизация женщин — в Раде ответили, чего ожидать arrow

Принудительная мобилизация женщин — в Раде ответили, чего ожидать

11 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация женщин в Украине – будут ли принудительно забирать на войну
Женщины в ВСУ. Фото: Офис Президента Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Пока в Украине идет общая обязательная мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60, женщины могут присоединиться к армии по собственному желанию. Однако в Верховной Раде уже ведутся разговоры о призыве женщин.

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает "24 канал".

Читайте также:

Будет ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Хотя разговоры между чиновниками о мобилизации женщин есть, принудительная мобилизация пока не планируется. Более того, отсутствуют и соответствующие законодательные инициативы.

Соломия Бобровская отметила, что сейчас женщины могут по собственному желанию присоединиться к войску, а имеющие военно-учетную специальность, в частности медицинскую, должны обязательно обновить свои данные в ТЦК. В то же время Украине хватает "мужского" мобилизационного ресурса, а тема принудительной мобилизации женщин спекулятивна.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс", — заявила чиновница.

Что могут ввести обязательным для женщин в Украине

В свою очередь, чиновник считает, что в Украине должны обязательно ввести базовую военную подготовку для женщин на уровне с мужчинами с 18 до 25 лет. Однако это не будет означать, что женщины должны обязательно служить, а только об опыте, который должен быть у всех граждан страны, если снова начнется война.

Кто требует мобилизации женщин в Украине

А вот народная депутат Марьяна Безуглая считает, что в Украине должны обязательно мобилизовать женщин на уровне с мужчинами, а начать призыв следует с распределения на тыловые должности. Также чиновник требует трудовой мобилизации. Она считает, что женщин можно вовлекать в хозяйственные работы и в оборонную промышленность.

"Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин", — подчеркнула Безугла.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько правдива информация о мобилизации женщин в Украине, которая часто распространяется в соцсетях.

Также военный аналитик предположил, куда будут привлекать женщин в случае мобилизации.

Верховная Рада военный призыв мобилизация женщины правительство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:49 В Киеве открыли мурал в честь бойца "Азова" — фото

15:25 Принудительная мобилизация женщин — в Раде ответили, чего ожидать

15:24 Выплаты военным за неиспользованные дни отпуска — когда возможно

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

15:17 Киевлян приглашают на выставку, посвященную теракту в Еленовке

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:14 Лубинец отреагировал на циничную казнь россиянами пленных ВСУ

15:03 Дерзкий вандализм — в Одессе украли целую клумбу цветов

14:53 Свет возвращается — где уже отменили экстренные отключения

14:48 Женщина пользовалась землей без договора — что решил суд

14:43 Погода в Киевской области — синоптики предупредили о похолодании

15:49 В Киеве открыли мурал в честь бойца "Азова" — фото

15:25 Принудительная мобилизация женщин — в Раде ответили, чего ожидать

15:24 Выплаты военным за неиспользованные дни отпуска — когда возможно

15:17 Киевлян приглашают на выставку, посвященную теракту в Еленовке

15:14 Лубинец отреагировал на циничную казнь россиянами пленных ВСУ

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:03 Дерзкий вандализм — в Одессе украли целую клумбу цветов

14:53 Свет возвращается — где уже отменили экстренные отключения

14:48 Женщина пользовалась землей без договора — что решил суд

14:43 Погода в Киевской области — синоптики предупредили о похолодании

14:33 На Одесчине закрылись налоговые — где получить услуги

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке