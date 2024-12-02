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Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

2 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК принудительно отправляет на ВВК – когда есть такие основания и что делать
Медицинское обследование. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Есть случаи, когда ТЦК принудительно направляет на прохождение ВВК. Иногда граждане жалуются, что работники территориальных центров комплектования прибегают к давлению или содержанию лиц с целью принуждения к прохождению медицинской комиссии.

Законны ли такие действия со стороны ТЦК и СП и как действовать в таких ситуациях объяснили юристы Insenin.

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Имеют ли право в ТЦК направлять лицо на прохождение ВВК

Сотрудники ТЦК имеют законное право выдавать направление на прохождение ВВК для определения пригодности лица к военной службе. Если военнообязанный отказывается от выполнения этого обязательства, он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил военного учета. Однако важно понимать, что этот процесс должен быть законным и не сопровождаться действиями, которые можно рассматривать как незаконное задержание или принуждение.

То есть ТЦК, являясь структурным подразделением Вооруженных Сил Украины, выполняет функции только оповещения граждан, организации прохождения ВВК и мобилизации.

Однако этот орган не наделен полномочиями правоохранительного органа, а значит, не имеет права задерживать или лишать свободы граждан, даже если те нарушают правила военного учета. Подобные действия представляют собой исключительную компетенцию правоохранительных структур, таких как Национальная полиция.

Кто не подлежит направлению на ВВК в военное время

Согласно действующему законодательству, освобождаются от прохождения ВВК в период действия военного положения:

  • мужчины, состоящие на учете призывников;
  • лица, исключенные из военного учета;
  • те, кто уже признан ВВК непригодными к службе с исключением из военного учета.

Направление на ВВК может быть осуществлено не только ТЦК, где лицо состоит на учете, но и любым другим ТЦК на территории Украины.

Как действовать в случае принудительного направления на ВВК

Районный ТЦК имеет полномочия направлять военнообязанных на ВВК. В то же время, отказ от прохождения медицинской комиссии является нарушением со стороны гражданина.

Однако и действия представителей ТЦК, сопровождающиеся физическим или психологическим принуждением, неприемлемы и требуют правовой оценки. Задержание, избиение или любые другие незаконные методы воздействия должны быть немедленно зафиксированы, и такие случаи следует учитывать правоохранительные органы или подавать жалобы в высшие инстанции.

В таких случаях требуется:

  • требовать составления протокола о совершении административного задержания;
  • если незаконное задержание, обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения представителями ТЦК и СП;
  • требовать составления протокола о совершении административного правонарушения по ст.210-1 КУоАП;
  • зарегистрировать жалобу по горячей линии Министерства обороны.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины изменило положение по ВВК и Центру рекрутинга — уже известно, как они будут действовать вместе.

Также юрист объяснила, какие сроки работы ВВК приемлемы для решения о состоянии призывника после осмотра и как обжаловать нарушения.

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