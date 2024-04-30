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Принудительное возвращение украинцев из-за границы — Стефанишина рассказала, чего ждать

30 апреля 2024 23:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Принудительное возвращение украинцев из-за границы — Стефанишина рассказала, чего ждать
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: eurointegration.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что государство принудительно не будет возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. По ее словам, предоставление данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает "автоматическую мобилизацию на фронт".

Об этом сообщает DW во вторник, 30 апреля.

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"Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", — отметила Стефанишина.

Чиновница рассказала, что в мае в Украину прибудет еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоганссон. Она намерена обсудить вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку процедура временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и не забываем, что война продолжается и мы должны ее выиграть", — подчеркнула Стефанишина.

Что говорят за границей

Напомним, что вопрос принудительного возвращения украинских мужчин из-за границы активно обсуждается западными чиновниками. Так, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Европейский Союз должен коллективно рассмотреть вопрос о возвращении мужчин призывного возраста в Украину.

В свою очередь по этому вопросу высказался и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".

Добавим, что в Украине длится военное положение и общая мобилизация, и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы страны. Однако есть категории мужчин, которые по новому закону могут уехать за границу в мае 2024 года.

Ольга Стефанишина
Европейский союз
граница
закон
украинцы
мобилизация
заграница
мужчины

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