Принудительное возвращение украинцев из-за границы — Стефанишина рассказала, чего ждать

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: eurointegration.com.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что государство принудительно не будет возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. По ее словам, предоставление данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает "автоматическую мобилизацию на фронт".

Об этом сообщает DW во вторник, 30 апреля.

Читайте также:

Будет ли принудительное возвращение мужчин в Украину

"Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", — отметила Стефанишина.

Чиновница рассказала, что в мае в Украину прибудет еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоганссон. Она намерена обсудить вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку процедура временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и не забываем, что война продолжается и мы должны ее выиграть", — подчеркнула Стефанишина.

Что говорят за границей

Напомним, что вопрос принудительного возвращения украинских мужчин из-за границы активно обсуждается западными чиновниками. Так, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Европейский Союз должен коллективно рассмотреть вопрос о возвращении мужчин призывного возраста в Украину.

В свою очередь по этому вопросу высказался и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".

Добавим, что в Украине длится военное положение и общая мобилизация, и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы страны. Однако есть категории мужчин, которые по новому закону могут уехать за границу в мае 2024 года.