Головна Мобілізація Привід на звільнення — чи можна ігнорувати накази командира

Привід на звільнення — чи можна ігнорувати накази командира

Дата публікації: 29 грудня 2025 20:00
Звільнення із ЗСУ - чи має право військовий ігнорувати накази командира
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець не може ігнорувати накази командира, навіть коли він має привід на звільнення із ЗСУ і займається збиранням документів для оформлення цього кроку. Але можна зупинити виконання наказу відповідним рапортом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Кримінальна відповідальність за невиконання наказу

До юристів звернувся військовослужбовець, рідний брат якого був визнаний зниклим безвісти під час бойових дій — відтак, сам військовий отримав право на звільнення з лав ЗСУ.

Як розповів військовослужбовець, він уже майже зібрав потрібні для звільнення документи, але командир вирішив направити його на іншу посаду.

Військовий поцікавився, чи може він в такій ситуації проігнорувати наказ командира.

"Невиконання наказу командира може потягнути за собою кримінальну відповідальність, тож, не раджу того робити", — підкреслив у відповіді військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Як військовий може залишитися на своїй посаді

Юрист пояснив, що навіть можливість звільнення не дозволяє ігнорувати накази командира.

"Факт того, що Ви маєте підставу для звільнення не означає, що Ви можете не виконувати накази командування", — наголосив Айвазян.

Адвокат розповів, що має зробити у такій ситуації військовослужбовець.

"У такому випадку Вам слід подати рапорт на роз'яснення (уточнення) наказу", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

ЗСУ звільнення рапорт військовослужбовці командир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
