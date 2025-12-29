Видео
Україна
Видео

Главная Мобилизация Повод на увольнение — можно ли игнорировать приказы командира

Повод на увольнение — можно ли игнорировать приказы командира

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:00
Увольнение из ВСУ - имеет ли право военный игнорировать приказы командира
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий не может игнорировать приказы командира, даже когда он имеет повод на увольнение из ВСУ и занимается сбором документов для оформления этого шага. Но можно остановить выполнение приказа соответствующим рапортом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Уголовная ответственность за невыполнение приказа

К юристам обратился военнослужащий, родной брат которого был признан пропавшим без вести во время боевых действий — следовательно, сам военный получил право на увольнение из рядов ВСУ.

Как рассказал военнослужащий, он уже почти собрал необходимые для увольнения документы, но командир решил направить его на другую должность.

Военный поинтересовался, может ли он в такой ситуации проигнорировать приказ командира.

"Невыполнение приказа командира может повлечь за собой уголовную ответственность, поэтому, не советую этого делать", — подчеркнул в ответе военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Как военный может остаться на своей должности

Юрист пояснил, что даже возможность увольнения не позволяет игнорировать приказы командира.

"Факт того, что Вы имеете основание для увольнения не означает, что Вы можете не выполнять приказы командования", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат рассказал, что должен сделать в такой ситуации военнослужащий.

"В таком случае Вам следует подать рапорт на разъяснение (уточнение) приказа", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

ВСУ увольнение рапорт военнослужащие командир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
