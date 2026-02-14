Які трудові права мають мобілізовані — відповідь ТЦК та СП

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Укрінформ

За мобілізованим зберігаються його місце роботи та посада. Таке правило діє для працівників усіх підприємств, установ, фермерських господарств, а також ФОПів.

Про це 9 лютого повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

Трудові права мобілізованих

Час проходження служби зараховується до стажу. Йдеться і про страховий стаж, і про стаж державної служби, і про стаж роботи, зокрема за спеціальністю.

До 19 липня 2022 року роботодавці мали виплачувати мобілізованим середній заробіток. Наразі це не є обов'язковим правилом, але може відбуватися за ініціативи роботодавця.

Працівник має повідомити про мобілізацію керівництву й надати роботодавцю військовий квиток із поміткою про призов, довідку від ТЦК і витяг із наказу про зарахування до військової частини. Після цього начальник має видати наказ про увільнення від роботи.

Звільнення мобілізованих є порушенням трудового законодавства. Оскаржити таке рішення можна, звернувшись до Державної служби з питань праці, або в суді.

У ФОПів підприємницька діяльність не припиняється навіть під час їхньої служби. Якщо бізнес не ведеться, податки та збори теж не нараховують. Щоб отримати звільнення від Єдиного соціального внеску, треба подати відповідну заяву та копії військового квитка.

Нагадаємо, в Україні невдовзі можуть змінитися правила мобілізації. Верховна Рада прагне мінімізувати конфліктні ситуації за участю ТЦК і унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку.

Також ми повідомляли, що військові, які впродовж року служили за програмою "Контракт 18–24", зможуть отримати відстрочку. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували в парламенті.