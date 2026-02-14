Видео
Україна
Видео

Призыв работников и ФЛП — какие трудовые права имеют мобилизованные

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 04:30
Какие трудовые права имеют мобилизованные — ответ ТЦК и СП
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Укрінформ

За мобилизованным сохраняются его место работы и должность. Такое правило действует для работников всех предприятий, учреждений, фермерских хозяйств, а также ФЛП.

Об этом 9 февраля сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

Трудовые права мобилизованных

Время прохождения службы засчитывается в стаж. Речь идет и о страховом стаже, и о стаже государственной службы, и о стаже работы, в том числе по специальности.

До 19 июля 2022 года работодатели должны были выплачивать мобилизованным средний заработок. Сейчас это не является обязательным правилом, но может происходить по инициативе работодателя.

Работник должен сообщить о мобилизации руководству и предоставить работодателю военный билет с отметкой о призыве, справку от ТЦК и извлечение из приказа о зачислении в воинскую часть. После этого начальник издаст приказ об освобождении от работы.

Увольнение мобилизованных является нарушением трудового законодательства. Обжаловать такое решение можно, обратившись в Государственную службу по вопросам труда, или в суде.

У ФЛП предпринимательская деятельность не прекращается даже во время их службы. Если бизнес не ведется, налоги и сборы тоже не начисляют. Чтобы получить освобождение от Единого социального взноса, надо подать соответствующее заявление и копии военного билета.

Напомним, в Украине вскоре могут измениться правила мобилизации. Верховная Рада стремится минимизировать конфликтные ситуации с участием ТЦК и сделать невозможным уклонение от выполнения воинского долга.

Также мы сообщали, что военные, которые в течение года служили по программе "Контракт 18–24", смогут получить отсрочку. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
