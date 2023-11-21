Призов у грудні — кому варто очікувати на повістку

Військові біля ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні через російське вторгнення в черговий раз було продовжено воєнний стан та мобілізацію. Під час загальної мобілізації до війська можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про те, хто отримає отримає повістку, а на кого чекає відстрочка йдеться у матеріал OBOZ.UA.

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Відповідно до чинного законодавства, чоловіки у віці від 18 до 27 років не можуть бути примусово призвані, якщо вони не проходили строкову службу.

У травні 2023 року Верховна Рада зменшила максимальний вік призову до 25 років, але цей закон не набув чинності, оскільки він ще не був підписаний президентом.

Таким чином, до армії в грудні можуть призвати:

Особи віком від 27 до 60 років, які є придатними або обмежено придатними та мають досвід військової служби чи й без нього.

Особи віком від 18 до 27 років, які є придатними або обмежено придатними та перебувають у запасі після строкової служби, або отримали освіту у вищих навчальних закладах на військових кафедрах.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які є придатними або обмежено придатними, вступили на військову службу за контрактом.

Чоловіки до 60 років, які були зняті з військового обліку.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які були виключені з військового обліку, якщо вони не мають права на відстрочку та не вчинили тяжких злочинів.

Хто має право на відстрочку

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" призовникам може бути надано відстрочку від мобілізації на службу залежно від рішення районних призовних комісій. Зокрема, відстрочка може бути надана за станом здоров'я, сімейними обставинами, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на військову службу за сімейними умовами дозволяється призовникам, які відповідають таким критеріям:

Є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

Мають непрацездатних батьків чи батька/матір, або непрацездатних осіб, під опікою/піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов'язаних їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб має бути підтверджена документами;

Мають непрацездатних сестер/братів, незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних їх утримувати;

Мають одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

Мають дитину до трьох років або старшу, яка втратила матір або виховується без матері за рішенням суду;

Мають двох і більше дітей;

Мають дитину-інваліда;

Мають дружину-інваліда;

Мають вагітну дружину.

Якщо кілька синів мають бути призвані одночасно, одному з них може бути надана відстрочка до звільнення одного з братів у запас.

Також призовникам може бути надана відстрочка від призову на строкову військову службу до одного року через стан їх здоров’я, якщо під час медичного огляду вони були тимчасово визнані непридатними для проходження військової служби.

Крім того, відстрочка під час мобілізації надається здобувачам професійної освіти, студентам фахової передвищої та вищої освіти, асистентам-стажистам, аспірантам та докторантам.

Важливою умовою є те, що студенти повинні навчатися на денній або дуальній формі навчання. Тобто студента, який навчається заочно, можуть мобілізувати на службу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних. Деякі з них після проходження ВЛК могли отримати інвалідність — чи можна в такому випадку оновити дані в ТЦК дистанційно, не проходячи ВЛК повторно.