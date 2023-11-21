Призыв в декабре — кому следует ожидать повестки
В Украине из - за российского вторжения в очередной раз было продлено военное положение и мобилизация. Во время общей мобилизации в армию могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
О том, кто получит, получит повестку, а кого ждет отсрочка, говорится в материал OBOZ.UA.
Кому стоит ожидать повестку
В соответствии с действующим законодательством мужчины в возрасте от 18 до 27 лет не могут быть принудительно призваны, если они не проходили срочную службу.
В мае 2023 года Верховная Рада уменьшила максимальный возраст призыва до 25 лет, но этот закон не вступил в силу, поскольку он еще не был подписан президентом.
Таким образом, в армию в декабре могут призвать:
- Лица в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны и имеют опыт военной службы или без него.
- Лица в возрасте от 18 до 27 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны и находятся в запасе после срочной службы, или получили образование в высших учебных заведениях на военных кафедрах.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются годными или ограниченно годными, вступили на военную службу по контракту.
- Мужчины до 60 лет, снятые с военного учета.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, исключенные из военного учета, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжких преступлений.
Кто имеет право на отсрочку
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывникам может быть предоставлена отсрочка от мобилизации на службу в зависимости от решения районных призывных комиссий. В частности, отсрочка может быть предоставлена по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.
Отсрочка от призыва на военную службу по семейным условиям разрешается призывникам, отвечающим следующим критериям:
- Является ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;
- Имеют нетрудоспособных родителей или отца/матерь, или нетрудоспособных лиц, на попечении/попечительстве или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц – граждан Украины, обязанных их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц должна быть подтверждена документами;
- Имеют нетрудоспособных сестер/братьев, независимо от их возраста, если у них нет других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных их содержать;
- Имеют одинокого отца или мать-одиночку, у которых на содержании находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;
- Имеют ребенка до трех лет или старшего, потерявшего мать или воспитывающуюся без матери по решению суда;
- Имеют двоих и более детей;
- Имеют ребенка-инвалида;
- Имеют жену-инвалида;
- Имеют беременную жену.
Если несколько сыновей должны быть призваны одновременно, одному из них может быть предоставлена отсрочка для освобождения одного из братьев в запас.
Также призывникам может быть предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу до одного года из-за состояния их здоровья, если во время медицинского осмотра они были временно признаны непригодными для прохождения военной службы.
Кроме того, отсрочка при мобилизации предоставляется соискателям профессионального образования, студентам профессионального высшего и высшего образования, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам.
Важным условием является то, что студенты должны учиться на дневной или дуальной форме обучения. То есть студента, обучающегося заочно, могут мобилизовать на службу.
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