Кого в липні 2025 року не призовуть до війська

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військову призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку.

Про це йдеться у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Призову не підлягають:

чоловіки віком від 60 років;

громадяни, яких, згідно з висновком ВЛК, визнали непридатними до служби;

ті, хто мають відстрочку;

заброньовані представники критично важливих підприємств, установ чи органів влади.

Хто має право на відстрочку

Тимчасове звільнення від призову можуть отримати люди з інвалідністю будь-якої групи або тимчасово непридатні. Також на відстрочку можуть претендувати ті, хто:

доглядає за родичем, який не може самостійно себе обслуговувати;

пережив утрату близького, який загинув на війні;

має трьох або більше неповнолітніх дітей;

має дорослу дитину з інвалідністю I чи II групу;

утримує людину, з якою перебуває у шлюбі, або своїх батьків, якщо ті мають інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, ФОПів, які проходять військову службу, звільнили від сплати податків. Йдеться і про тих, кого мобілізували, і про тих, хто долучився до лав захисників України за контрактом.

Також ми повідомляли, що позитивний ВІЛ-статус не є підставою для відстрочки. Деякі ВІЛ-інфіковані повністю придатні до військової служби.