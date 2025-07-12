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Головна Мобілізація Призов у липні — хто може претендувати на повне звільнення

Призов у липні — хто може претендувати на повне звільнення

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 04:30
Кого в липні 2025 року не призовуть до війська
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військову призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку.

Про це йдеться у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не призивають до війська

Призову не підлягають:

  • чоловіки віком від 60 років;
  • громадяни, яких, згідно з висновком ВЛК, визнали непридатними до служби;
  • ті, хто мають відстрочку;
  • заброньовані представники критично важливих підприємств, установ чи органів влади.

Хто має право на відстрочку

Тимчасове звільнення від призову можуть отримати люди з інвалідністю будь-якої групи або тимчасово непридатні. Також на відстрочку можуть претендувати ті, хто:

  • доглядає за родичем, який не може самостійно себе обслуговувати;
  • пережив утрату близького, який загинув на війні;
  • має трьох або більше неповнолітніх дітей;
  • має дорослу дитину з інвалідністю I чи II групу;
  • утримує людину, з якою перебуває у шлюбі, або своїх батьків, якщо ті мають інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, ФОПів, які проходять військову службу, звільнили від сплати податків. Йдеться і про тих, кого мобілізували, і про тих, хто долучився до лав захисників України за контрактом.

Також ми повідомляли, що позитивний ВІЛ-статус не є підставою для відстрочки. Деякі ВІЛ-інфіковані повністю придатні до військової служби.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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