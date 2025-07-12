Кого в липні 2025 року не призовуть до війська

Призов у липні — хто може претендувати на повне звільнення
В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військову призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку.
Про це йдеться у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Кого не призивають до війська
Призову не підлягають:
- чоловіки віком від 60 років;
- громадяни, яких, згідно з висновком ВЛК, визнали непридатними до служби;
- ті, хто мають відстрочку;
- заброньовані представники критично важливих підприємств, установ чи органів влади.
Хто має право на відстрочку
Тимчасове звільнення від призову можуть отримати люди з інвалідністю будь-якої групи або тимчасово непридатні. Також на відстрочку можуть претендувати ті, хто:
- доглядає за родичем, який не може самостійно себе обслуговувати;
- пережив утрату близького, який загинув на війні;
- має трьох або більше неповнолітніх дітей;
- має дорослу дитину з інвалідністю I чи II групу;
- утримує людину, з якою перебуває у шлюбі, або своїх батьків, якщо ті мають інвалідність I чи II групи.
Нагадаємо, ФОПів, які проходять військову службу, звільнили від сплати податків. Йдеться і про тих, кого мобілізували, і про тих, хто долучився до лав захисників України за контрактом.
Також ми повідомляли, що позитивний ВІЛ-статус не є підставою для відстрочки. Деякі ВІЛ-інфіковані повністю придатні до військової служби.
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