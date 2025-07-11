Мобілізація хворих на ВІЛ - кого з ВІЛ-позитивних мобілізують

Символ боротьби з ВІЛ-інфекцією. Фото: "Собор"

Позитивний ВІЛ-статус сам по собі не є підставою для відстрочки від військової служби. Існує ціла градація стану здоров’я інфікованого ВІЛ громадянина, яка визначає, чи може він служити взагалі та зокрема на фронті.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи позитивний ВІЛ-статус є підставою для відстрочки від мобілізації чи взагалі визнання непридатності до військової служби.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що сам по собі цей статус не надає відстрочки.

"Для того, аби отримати тимчасову непридатність або ж взагалі непридатність до проходження військової служби Вам потрібно пройти ВЛК. Щодо ступеня придатності, то останній залежить від перебігу хвороби. ВІЧ-статус ще не зазначає, що Вас визнають непридатним", — підкреслив юрист.

Від непридатності до повної придатності

Айвазян пояснив, яким може бути висновок військово-лікарської комісії.

Якщо хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), протікає з імунною декомпенсацією, такого громадянина визнають непридатним до військової служби.

Придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони вважається той громадянин, який має хворобу, зумовлену ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Якщо ж хвороба, зумовлена ВІЛ протікає стабільно чи взагалі безсимптомно, з імунною компенсацією — такий громадянин є повністю придатним до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дадуть відстрочку громадянину після інфаркту.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими хворобами очей мобілізація неможлива.