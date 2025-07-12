Кого в июле 2025 года не призовут в армию

Призыв в июле — кто может претендовать на полное освобождение
В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат военному призыву. В частности, речь идет о тех, кто достиг предельного призывного возраста, непригоден к службе или имеет отсрочку.
Об этом говорится в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кого не призывают в армию
Призыву не подлежат:
- мужчины в возрасте от 60 лет;
- граждане, которых, согласно заключению ВВК, признали непригодными к службе;
- те, кто имеют отсрочку;
- забронированные представители критически важных предприятий, учреждений или органов власти.
Кто имеет право на отсрочку
Временное освобождение от призыва могут получить люди с инвалидностью любой группы или временно непригодные. Также на отсрочку могут претендовать те, кто:
- ухаживает за родственником, который не может самостоятельно себя обслуживать;
- пережил потерю близкого, который погиб на войне;
- имеет трех или более несовершеннолетних детей;
- имеет взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;
- содержит человека, с которым состоит в браке, или своих родителей, если те имеют инвалидность I или II группы.
Напомним, ФЛП, которые проходят военную службу, освободили от уплаты налогов. Речь идет и о тех, кого мобилизовали, и о тех, кто вступил в ряды защитников Украины по контракту.
Также мы сообщали, что положительный ВИЧ-статус не является основанием для отсрочки. Некоторые ВИЧ-инфицированные полностью пригодны к военной службе.
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