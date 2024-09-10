Военный учет в Украине — о каких изменениях следует уведомить ТЦК во избежание штрафа

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook

Военнообязанные граждане Украины в соответствии с действующим законодательством должны регулярно обновлять военно-учетные данные и сообщать ТЦК и СП об изменениях в своей жизни. Если игнорировать данное правило, грозит ответственность в виде штрафа.

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О каких именно изменениях в жизни необходимо сообщать территориальным центрам и какая сумма штрафа, рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, пишет "Фокус".

О каких изменениях военнообязанный должен уведомить ТЦК

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывник, военнообязанный или резервист должен лично в течение 7 дней уведомить ТЦК и СП о следующих изменениях:

семейное положение;

место жительства (пребывания);

номера связи;

адрес электронной почты;

образование;

место работы;

должность;

состояние здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: google.com

Какой штраф грозит, если не сообщить ТЦК об изменениях

Если военнообязанное лицо своевременно не уведомит территориальный центр комплектования об изменениях, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время действия военного положения штраф составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Следует отметить, что лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы", — подчеркнула Юлия Засоба.

Однако большинство юристов все же сходятся во мнении, что лучше самостоятельно обновить свои данные, которые претерпели изменения, чем надеяться на государственные реестры.

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