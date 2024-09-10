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О каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК, чтобы избежать штрафов

10 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в Украине — о каких изменениях следует уведомить ТЦК во избежание штрафа
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины в соответствии с действующим законодательством должны регулярно обновлять военно-учетные данные и сообщать ТЦК и СП об изменениях в своей жизни. Если игнорировать данное правило, грозит ответственность в виде штрафа.

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О каких именно изменениях в жизни необходимо сообщать территориальным центрам и какая сумма штрафа, рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, пишет "Фокус".

О каких изменениях военнообязанный должен уведомить ТЦК

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывник, военнообязанный или резервист должен лично в течение 7 дней уведомить ТЦК и СП о следующих изменениях:

  • семейное положение;
  • место жительства (пребывания);
  • номера связи;
  • адрес электронной почты;
  • образование;
  • место работы;
  • должность;
  • состояние здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

 

Какой штраф грозит, если не сообщить ТЦК об изменениях
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: google.com

Какой штраф грозит, если не сообщить ТЦК об изменениях

Если военнообязанное лицо своевременно не уведомит территориальный центр комплектования об изменениях, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время действия военного положения штраф составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Следует отметить, что лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы", — подчеркнула Юлия Засоба.

Однако большинство юристов все же сходятся во мнении, что лучше самостоятельно обновить свои данные, которые претерпели изменения, чем надеяться на государственные реестры.

Ранее мы сообщали, как встать дистанционно на военный учет.

Напомним, мы писали, когда наступает уголовная ответственность за нарушение военного учета.

Также мы проинформировали, кого могут снять с военного учета.

личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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