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Про похід до ТЦК варто думати вже з 16 років — співробітник пояснив причини

12 лютого 2024 23:58
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Ілля Рябінін
редактор
Про похід до ТЦК варто думати вже з 16 років — співробітник пояснив причини
Юнаки у збірному пункті ТЦК СП. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін заявив, що про похід до ТЦК варто думати вже з 16 років. За його словами, в 17 років юнакам потрібно стати на військовий облік

Про це він заявив на брифінгу у Полтавській ОДА сьогодні, 12 лютого.

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Істомін пояснив, що ця процедура потрібна для призову на строкову службу, хоча під час дії воєнного стану його не проводять. Також він зауважив, що у 27-річному віці чоловіків переводять на військовий облік військовозобов'язаних.

"У 27 років він може бути мобілізований, принаймні, згідно з чинним законодавством. За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку", — сказав Істомін. 

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію № 10449, який невдовзі мають ухвалити у Раді, передбачає низку нововведень, наприклад, позбавлення відстрочки певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, серед яких є правоохоронці.

Додамо, також стало відомо, що помер тернополянин Микола Ірзайкін через дев'ять днів після мобілізації. Він був призваний на службу 1 лютого 2024 року, працюючи на підприємстві "Шредер". Місцеві ЗМІ висунули версію, що до смерті чоловіка були причетні працівники міського ТЦК СП, хоча там цю інформацію спростовують. 

Також військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз звинуватив працівників ТЦК СП у підриві репутації української армії, через те, що у війську незадоволені їхніми вчинками, бо вони ганьблять те, за що воюють українські захисники. 

Україна
Полтава
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП

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