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О походе в ТЦК следует думать уже с 16 лет — сотрудник объяснил причины

12 февраля 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
О походе в ТЦК следует думать уже с 16 лет — сотрудник объяснил причины
Юноши в сборном пункте ТЦК СП. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК СП Роман Истомин заявил, что о походе в ТЦК следует думать уже с 16 лет. По его словам, в 17 лет молодым людям нужно встать на военный учет.

Об этом он заявил на брифинге в Полтавской ОГА сегодня, 12 февраля.

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Истомин объяснил, что эта процедура необходима для призыва на срочную службу, хотя во время действия военного положения ее не проводят. Также он отметил, что в 27-летнем возрасте мужчин переводят на военный учет военнообязанных.

"В 27 лет он может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству. По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают по мобилизации. До этого не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете", — сказал Истомин.

ТЦК СП - последние новости

Напомним, новый закон о мобилизации № 10449, который вскоре должен быть принят в Раде, предусматривает ряд нововведений, например, лишение отсрочки определенных категорий военнообязанных мужчин, среди которых есть правоохранители.

Добавим, также стало известно, что скончался житель Тернополя Николай Ирзайкин через девять дней после мобилизации. Он был призван на службу 1 февраля 2024, работая на предприятии "Шредер". Местные СМИ выдвинули версию, что к смерти мужчины были причастны работники городского ТЦК СП, хотя там эту информацию опровергают.

Также военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил работников ТЦК СП в подрыве репутации украинской армии из-за того, что в армии недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

Украина
Полтава
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

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