Федоров озвучил идею, как решить проблему с мобилизацией и СОЧ в Украине

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал, что в ближайшее время будет озвучен комплексный план для решения проблемы с мобилизацией и СЗЧ. Идея в том числе предусматривает более активное привлечение иностранцев в ВСУ.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Федоров сказал во время совместного брифинга с нидерландской коллегой Дилан Ешильгоз-Зегериу.

Что поможет решить проблему с мобилизацией и СЗЧ в Украине

Михаил Федоров сообщил, что план уже наработан и прошел так называемые "краш-тесты" на обсуждениях с командирами на фронте и военными экспертами. Одним из факторов является привлечение иностранцев.

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией — он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", — проинформировал министр.

Также Федоров добавил, что за 4 года полномасштабной войны сейчас накопилось много вопросов. Конкретные шаги по их решению начнут озвучивать уже в ближайшие время.

"В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", — резюмировал министр.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно мобилизует в ряды ВСУ до 34 тысяч человек. В то же время в РФ тоже проблемы, поэтому она набирает лишь на 10 тысяч больше.

Кроме того, мы писали, что юрист Инна Большан опубликовала свои предложения, как можно было бы улучшить мобилизацию в Украине.