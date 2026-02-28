Відео
Україна
Мобілізація тих, хто пройшов БЗВП — чи можливо це

Мобілізація тих, хто пройшов БЗВП — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 12:20
Мобілізація після БЗВП - чи можуть мобілізувати громадян, молодших 25 років
Підготовка громадян у форматі БЗВП. Фото:  242 Центр підготовки підрозділів, 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Базова загальна військова підготовка, яку проходять до досягнення 25-річного віку, не впливає на можливість мобілізації. Таких громадян можуть призвати тільки за їхньою власною згодою, без примусу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Читайте також:

БЗВП і мобілізація

Базова загальна військова підготовка — це процес підготовки громадян, які перебувають на військовому обліку. БЗВП є не єдиним процесом, який був запроваджений замість строкової служби, від якої було вирішено відмовитися. Є ще базова військова служба.

Адвокат Поліна Дудчак пояснила, як впливає проходження базової загальної військової підготовки на майбутню мобілізацію. Зокрема, чи можуть мобілізувати громадян, які пройшли БЗВП, але не досягли ще 25-річного віку, коли починається мобілізація.

"Такі особи можуть бути призвані на військову службу лише за їх згодою", — наголосила юристка. Примусова мобілізація тут неможлива, навіть попри пройдену базову загальну військову підготовку.

Що вказано у законі

Дудчак пояснила, чому ситуація із БЗВП відбувається саме у такому форматі. За її словами, така норма закладена у нових нормах законів, присвячених військовому обліку та мобілізації.

"Стаття 23 мобілізаційного закону декларує, що військовозобов’язані, які пройшли базову військову підготовку або базову службу, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років. Проте, є деталі які неопосередковано ускладнюють цей процес", — запевнила адвокатка.

Такими деталями можуть бути, зокрема, зарахування до оперативного резерву. Тоді громадян, які пройшли БЗВП і не досягли 25-річного віку, все ж можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити БЗВП військовозобов'язаному, який має бронювання.

Юристи наголосили, що на БЗВП направляються лише студенти ВНЗ. А от на базову військову службу — усі інші громадяни віком до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти не проходитимуть базову загальну військову підготовку.

За словами юристів, спочатку студенти мають пройти теоретичну частину, а потім, у тому ж навчальному році, практичну. Разом з тим, студент випускного курсу не може проходити базову загальну військову підготовку згідно із нормами законодавства.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
