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Продолжение бронирования — юрист назвал главную проблему

16 января 2025 15:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации - главная проблема при продлении мобилизации
Оформление бронирования в ТЦК. Фото: "Укрінформ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, которые имеют бронирование от призыва, с одной стороны, могут не проходить ВВК. А с другой — если их подадут в розыск, могут возникнуть проблемы при перебронировании.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане имеют право быть забронированными, если работают на предприятиях или в организациях, признанных критически важными для отечественной экономики.

Поскольку таких граждан невозможно мобилизовать, то, с одной стороны, пояснил адвокат Юрий Айвазян, проходить повторную военно-врачебную комиссию те, кто был ранее признан временно непригодными, якобы и не обязаны.

Главная проблема при продлении бронирования

Но, подчеркнул юрист, есть одна важная проблема, которая касается процесса бронирования — точнее, продления бронирования.

Граждан, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию, ТЦК может подать в розыск независимо от наличия или отсутствия бронирования.

А вот при наличии объявления в розыск у забронированного гражданина могут возникнуть проблемы при продлении бронирования.

Напомним, мы ранее писали о пяти важных условиях, которые нужно выполнить для бронирования работника критически важного предприятия.

Также мы сообщали о том, кого могут мобилизовать в феврале после завершения срока бронирования.

мобилизация бронирование отсрочка ВВК розыск

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