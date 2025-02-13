Зеленський продовжив термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Продовження терміну проходження ВЛК — Зеленський підписав закон
В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Президент Володимир Зеленський підписав закон.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у четвер, 13 лютого.
Проходження ВЛК для обмежено придатних
У законопроєкті йдеться, що термін проходження ВЛК продовжили до 5 червня 2025 року.
Причиною змін стало те, що за вісім місяців після набуття чинності закону лише 25% осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби, пройшли повторний медичний огляд.
Це ускладнило виконання вимог закону в межах встановленого терміну.
Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян заявив, якщо військовозобов'язаний громадянин зареєстрований і працює в різних регіонах, пройти ВЛК він може лише в тому ТЦК, де він перебуває на військовому обліку.
Також за рішення змінити термін проходження ВЛК для обмежено придатних проголосували 313 народних депутатів.
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