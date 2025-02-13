Зеленський продовжив термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Президент Володимир Зеленський підписав закон.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у четвер, 13 лютого.

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Проходження ВЛК для обмежено придатних

У законопроєкті йдеться, що термін проходження ВЛК продовжили до 5 червня 2025 року.

Картка законопроєкта. Фото: скриншот

Причиною змін стало те, що за вісім місяців після набуття чинності закону лише 25% осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби, пройшли повторний медичний огляд.

Це ускладнило виконання вимог закону в межах встановленого терміну.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян заявив, якщо військовозобов'язаний громадянин зареєстрований і працює в різних регіонах, пройти ВЛК він може лише в тому ТЦК, де він перебуває на військовому обліку.

Також за рішення змінити термін проходження ВЛК для обмежено придатних проголосували 313 народних депутатів.