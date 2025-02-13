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Продление срока прохождения ВВК — Зеленский подписал закон

13 февраля 2025 20:04
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский продлил срок прохождения ВВК для ограниченно годных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных. Президент Владимир Зеленский подписал закон.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в четверг, 13 февраля.

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В законопроекте говорится, что срок прохождения ВВК продлили до 5 июня 2025 года.

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Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Причиной изменений стало то, что за восемь месяцев после вступления в силу закона только 25% лиц, признанных ограниченно годными к военной службе, прошли повторный медицинский осмотр.

Это усложнило выполнение требований закона в пределах установленного срока.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян заявил, если военнообязанный гражданин зарегистрирован и работает в разных регионах, пройти ВВК он может только в том ТЦК, где он состоит на воинском учете.

Также за решение изменить срок прохождения ВВК для ограниченно годных проголосовали 313 народных депутатов.

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