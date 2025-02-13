Зеленский продлил срок прохождения ВВК для ограниченно годных

Продление срока прохождения ВВК — Зеленский подписал закон
В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных. Президент Владимир Зеленский подписал закон.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в четверг, 13 февраля.
Прохождение ВВК для ограниченно годных
В законопроекте говорится, что срок прохождения ВВК продлили до 5 июня 2025 года.
Причиной изменений стало то, что за восемь месяцев после вступления в силу закона только 25% лиц, признанных ограниченно годными к военной службе, прошли повторный медицинский осмотр.
Это усложнило выполнение требований закона в пределах установленного срока.
Напомним, адвокат Юрий Айвазян заявил, если военнообязанный гражданин зарегистрирован и работает в разных регионах, пройти ВВК он может только в том ТЦК, где он состоит на воинском учете.
Также за решение изменить срок прохождения ВВК для ограниченно годных проголосовали 313 народных депутатов.
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