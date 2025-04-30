Відстрочка від мобілізації - ВЛК для продовження відстрочки, чи потрібно

Процес проходження ВЛК. Фото: "РБК-Україна"

Ні для оформлення, ні для продовження відстрочки від мобілізації проходження військово-лікарської комісії не є обов’язковим. Українське законодавство не вимагає результатів ВЛК для того, аби отримати відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому перед продовженням відстрочки від мобілізації проходити військово-лікарську комісію.

Адвокат Юрій Айвазян у відповіді нагадав, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не направляються — крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

"Отже, військовозобов'язанного не мають права направити на проходження ВЛК, якщо він подав заяву про надання відстрочки та якщо він має діючу відстрочку", — зазначив юрист.

Коли все ж доведеться пройти військово-лікарську комісію

Щодо того, чи потрібна взагалі військово-лікарська комісія для оформлення чи продовження відстрочки, Айвазян підкреслив, що ця норма ніколи не існувала.

"Такої вимоги законодавство не містить", — запевнив адвокат.

Він додав, що проходити ВЛК доведеться лише тоді, коли прийде направлення чи повістка від ТЦК — але навіть тоді на відстрочку вона не вплине.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно подати заяву на продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, на які повідомлення від ТЦК можна чекати перед продовженням відстрочки.