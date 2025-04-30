Отсрочка от мобилизации - ВВК для продления отсрочки, нужно ли

Продление отсрочки — нужно ли иметь свежую ВВК
Ни для оформления, ни для продления отсрочки от мобилизации прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным. Украинское законодательство не требует результатов ВВК для того, чтобы получить отсрочку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ВВК во время или для отсрочки
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему перед продлением отсрочки от мобилизации пройти военно-врачебную комиссию.
Адвокат Юрий Айвазян в ответе напомнил, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не завершился, на медицинский осмотр не направляются - кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.
"Следовательно, военнообязанного не имеют права направить на прохождение ВВК, если он подал заявление о предоставлении отсрочки и если он имеет действующую отсрочку", — отметил юрист.
Когда все же придется пройти военно-врачебную комиссию
Относительно того, нужна ли вообще военно-врачебная комиссия для оформления или продления отсрочки, Айвазян подчеркнул, что эта норма никогда не существовала.
"Такого требования законодательство не содержит", — заверил адвокат.
Он добавил, что проходить ВВК придется только тогда, когда придет направление или повестка от ТЦК — но даже тогда на отсрочку она не повлияет.
Напомним, мы ранее писали о том, как правильно подать заявление на продление отсрочки.
Добавим, мы сообщали о том, какие сообщения от ТЦК можно ждать перед продлением отсрочки.
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