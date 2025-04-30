Отсрочка от мобилизации - ВВК для продления отсрочки, нужно ли

Процесс прохождения ВВК. Фото: "РБК-Україна"

Ни для оформления, ни для продления отсрочки от мобилизации прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным. Украинское законодательство не требует результатов ВВК для того, чтобы получить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему перед продлением отсрочки от мобилизации пройти военно-врачебную комиссию.

Адвокат Юрий Айвазян в ответе напомнил, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не завершился, на медицинский осмотр не направляются - кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

"Следовательно, военнообязанного не имеют права направить на прохождение ВВК, если он подал заявление о предоставлении отсрочки и если он имеет действующую отсрочку", — отметил юрист.

Когда все же придется пройти военно-врачебную комиссию

Относительно того, нужна ли вообще военно-врачебная комиссия для оформления или продления отсрочки, Айвазян подчеркнул, что эта норма никогда не существовала.

"Такого требования законодательство не содержит", — заверил адвокат.

Он добавил, что проходить ВВК придется только тогда, когда придет направление или повестка от ТЦК — но даже тогда на отсрочку она не повлияет.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно подать заявление на продление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, какие сообщения от ТЦК можно ждать перед продлением отсрочки.