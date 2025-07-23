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Головна Мобілізація Продовження відстрочки — чи треба знов подавати документи

Продовження відстрочки — чи треба знов подавати документи

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 12:20
Відстрочка від мобілізації - чи потрібні документи для продовження відстрочки
Черга у ТЦК. Фото: korosten.today

Для того, аби продовжити відстрочку, військовозобов’язаний громадянин повинен надати до територіального центру комплектування копії документів, які використовувалися під час оформлення відстрочки. Але якщо відстрочка закінчилася давно, то це буде не продовження, а оформлення відстрочки заново, з нуля.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що робити для продовження відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому для продовження відстрочки, яка закінчилася ще 2023 року, знову подавати документи — чи вона продовжується автоматично.

У відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян пояснив, що для продовження відстрочки військовозобов’язаний громадянин повинен здійснити відповідні кроки.

"При продовженні відстрочки Ви додаєте до заяви копії документів, які надавали раніше", — наголосив юрист.

Коли відстрочку треба оформлювати заново

Разом з тим, додав Айвазян, продовження відстрочки можливе тоді, коли вона ще діє, але невдовзі закінчиться.

У громадянина ж, який звернувся до юристів, ситуація відрізняється.

"Втім, у Вашому випадку треба отримувати відстрочку з нуля, оскільки термін її дії давно вже минув", — пояснив адвокат.

Тому, додав Юрій Айвазян, потрібно проходити усю процедуру оформлення відстрочки від мобілізації повністю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем, якщо є ще родичі, що живуть в іншій країні і не є українськими громадянами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дає право на відстрочку паспорт багатодітної родини.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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