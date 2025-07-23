Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Продление отсрочки — надо ли снова подавать документы

Продление отсрочки — надо ли снова подавать документы

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 12:20
Отсрочка от мобилизации - нужны ли документы для продления отсрочки
Очередь в ТЦК. Фото: korosten.today

Для того, чтобы продлить отсрочку, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования копии документов, которые использовались при оформлении отсрочки. Но если отсрочка закончилась давно, то это будет не продление, а оформление отсрочки заново, с нуля.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Что делать для продления отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему для продления отсрочки, которая закончилась еще в 2023 году, снова подавать документы — или она продлевается автоматически.

В ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян объяснил, что для продления отсрочки военнообязанный гражданин должен осуществить соответствующие шаги.

"При продлении отсрочки Вы добавляете к заявлению копии документов, которые предоставляли ранее", — отметил юрист.

Когда отсрочку надо оформлять заново

Вместе с тем, добавил Айвазян, продление отсрочки возможно тогда, когда она еще действует, но вскоре закончится.

У гражданина же, который обратился к юристам, ситуация отличается.

"Впрочем, в Вашем случае надо получать отсрочку с нуля, поскольку срок ее действия давно уже истек", — пояснил адвокат.

Поэтому, добавил Юрий Айвазян, нужно проходить всю процедуру оформления отсрочки от мобилизации полностью.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка от мобилизации для ухода за близким родственником, если есть еще родственники, живущие в другой стране и не являющиеся украинскими гражданами.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетной семьи.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации