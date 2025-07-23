Отсрочка от мобилизации - нужны ли документы для продления отсрочки

Очередь в ТЦК. Фото: korosten.today

Для того, чтобы продлить отсрочку, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования копии документов, которые использовались при оформлении отсрочки. Но если отсрочка закончилась давно, то это будет не продление, а оформление отсрочки заново, с нуля.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Что делать для продления отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему для продления отсрочки, которая закончилась еще в 2023 году, снова подавать документы — или она продлевается автоматически.

В ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян объяснил, что для продления отсрочки военнообязанный гражданин должен осуществить соответствующие шаги.

"При продлении отсрочки Вы добавляете к заявлению копии документов, которые предоставляли ранее", — отметил юрист.

Когда отсрочку надо оформлять заново

Вместе с тем, добавил Айвазян, продление отсрочки возможно тогда, когда она еще действует, но вскоре закончится.

У гражданина же, который обратился к юристам, ситуация отличается.

"Впрочем, в Вашем случае надо получать отсрочку с нуля, поскольку срок ее действия давно уже истек", — пояснил адвокат.

Поэтому, добавил Юрий Айвазян, нужно проходить всю процедуру оформления отсрочки от мобилизации полностью.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка от мобилизации для ухода за близким родственником, если есть еще родственники, живущие в другой стране и не являющиеся украинскими гражданами.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетной семьи.