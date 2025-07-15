Багатодітний із чужими дітьми - коли право на відстрочку треба доводити у суді

Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Якщо військовозобов’язаний громадянин виховує дітей дружини від попереднього шлюбу, він може спробувати отримати відстрочку від мобілізації як багатодітний батько. Але для цього потрібно піти в суд і отримати рішення про встановлення факту виховання цих дітей громадянином.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Коли паспорт багатодітних не допоможе

Багатодітні батьки, тобто ті, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації, якщо він виховує одну свою дитину і двох дітей від першого шлюбу дружини.

"Маємо паспорт багатодітних", — наголосив у поясненні військовозобов’язаний громадянин.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянину, що у такому випадку відстрочку можна спробувати отримати, але для цього доведеться йти до суду, бо паспорт багатодітних у цій ситуації не є тим документом, який дозволить отримати відстрочку.

"Для отримання відстрочки за пунктом 3 частини першої ст. 23 ЗУ ПВОВС вам треба доводити факт утримання двох дітей. Без суду тут не обійтись, на жаль", — підкреслив Айвазян.

Навіщо іти до суду

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив позицію свого колеги, пояснивши, яке саме рішення суду потрібно отримати у такій ситуації.

"Щоб оформити відстрочку, вам потрібно отримати рішення суду про встановлення факту перебування дітей дружини на вашому утриманні", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували.

Додамо, ми повідомляли про те, чи отримає відстрочку багатодітний батько, якщо його діти перебувають за кордоном.