Продовження відстрочки травень 2025 - нові правила

Застосунок "Резерв+", де потрібно слідкувати за продовженням відстрочки. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Формально в Україні продовження відстрочки має відбуватися автоматично. Але на практиці громадянину з відстрочкою доведеться все-таки звертатися до територіального центру комплектування.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Продовження відстрочки формально автоматичне

Відстрочка від мобілізації не є безстроковою. Час від часу військовозобов’язаний громадянин, який має відстрочку, повинен продовжувати її — інакше підлягатиме мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може відстрочка від мобілізації бути продовжена автоматично.

"Постановою КМУ №560 передбачено автоматичне продовження відстрочки, але на практиці цього не відбувається", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Але громадянину доведеться звертатися до ТЦК

Юрист нагадав, що за продовження відстрочки має подбати перш за все сам військовозобов’язаний громадянин.

"Якщо після 8 травня відстрочка у "Резерв+" зникне, прийдеться звертатись до ТЦК із заявою", — запевнив Айвазян.

У заяві громадянин має нагадати територіальному центру комплектування про необхідність продовження його відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно мати свіжу ВЛК для продовження відстрочки.

Ми повідомляли про те, як саме подати заяву на продовження відстрочки від мобілізації.