Продление отсрочки май 2025 - новые правила

Продление отсрочки в мае — автоматическое или нет
Формально в Украине продление отсрочки должно происходить автоматически. Но на практике гражданину с отсрочкой придется все-таки обращаться в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.
Продление отсрочки формально автоматическое
Отсрочка от мобилизации не является бессрочной. Время от времени военнообязанный гражданин, имеющий отсрочку, должен продолжать ее — иначе будет подлежать мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли отсрочка от мобилизации быть продлена автоматически.
"Постановлением КМУ №560 предусмотрено автоматическое продление отсрочки, но на практике этого не происходит", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Но гражданину придется обращаться в ТЦК
Юрист напомнил, что о продлении отсрочки должен позаботиться прежде всего сам военнообязанный гражданин.
"Если после 8 мая отсрочка в "Резерв+" исчезнет, придется обращаться в ТЦК с заявлением", — заверил Айвазян.
В заявлении гражданин должен напомнить территориальному центру комплектования о необходимости продления его отсрочки от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли иметь свежую ВВК для продления отсрочки.
Мы сообщали о том, как именно подать заявление на продление отсрочки от мобилизации.
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