Продление отсрочки май 2025 - новые правила

Приложение "Резерв+", где нужно следить за продлением отсрочки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Формально в Украине продление отсрочки должно происходить автоматически. Но на практике гражданину с отсрочкой придется все-таки обращаться в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продление отсрочки формально автоматическое

Отсрочка от мобилизации не является бессрочной. Время от времени военнообязанный гражданин, имеющий отсрочку, должен продолжать ее — иначе будет подлежать мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли отсрочка от мобилизации быть продлена автоматически.

"Постановлением КМУ №560 предусмотрено автоматическое продление отсрочки, но на практике этого не происходит", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Но гражданину придется обращаться в ТЦК

Юрист напомнил, что о продлении отсрочки должен позаботиться прежде всего сам военнообязанный гражданин.

"Если после 8 мая отсрочка в "Резерв+" исчезнет, придется обращаться в ТЦК с заявлением", — заверил Айвазян.

В заявлении гражданин должен напомнить территориальному центру комплектования о необходимости продления его отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли иметь свежую ВВК для продления отсрочки.

Мы сообщали о том, как именно подать заявление на продление отсрочки от мобилизации.