Мобилизация женщин в Украине – что о законе говорят в Раде

Мобилизация женщин в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что мобилизация женщин в Украине может произойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

Относительно инициативы и ее реализации Новини.LIVE поговорило с народным депутатом Инной Совсун.

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Мобилизация женщин в Украине

"Концептуально инициатива должна исходить от верховного главнокомандующего или главнокомандующего. Это из соображений обороны. Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин. Опасно, когда такие заявления исходят в непонятный способ, это только возмущает общество", — сказала Совсун.

Она добавила, что заявления о женской мобилизации от нардепа в социальной сети — это неправильный подход к коммуникации. Однако сама депутат считает, что тема сенсативная и простых решений не будет.

"Будут непопулярные решения, и я к ним готова. Я не отрицаю категорически, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы — надо говорить", — добавила Совсун.

Законопроект о мобилизации женщин

Относительно того, как должна проходить подготовка законопроекта по мобилизации и весь процесс, у нардепа есть свое видение. К примеру, создание рабочей группы при Министерстве обороны.

"Должны объяснить, как все будет выглядеть на практике. Основные вопросы — на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовывать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Еще примитивный, но важный вопрос, а центры территориального комплектования смогут потянуть?" — добавила Совсун.

Законопроект может зафиксировать базовые вещи по организации женской мобилизации. Однако, по словам Совсун, в нем есть смысл, если будет комплексная политика в этом направлении.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.

Кроме того, Безуглая заявила, что в новом законопроекте о рекрутинге есть два способа попасть в войска, которые не пересекаются. Она считает, что к добровольцам должен быть сервисный подход, а для мобилизованных и дальше будут применять принуждение.