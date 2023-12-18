Ухилянтів обмежать у правах — Безугла оприлюднила деталі законопроєкту

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: із соцмереж

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, який готують у Раді, є два способи попасти до війська, які не перетинаються. Вона вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід, а для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус.

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Facebook.

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Безугла заявила, що в Законі "Про мобілізацію" планують вказати, що на службу до війська можна буде потрапити двома шляхами, які не перетинатимуться. З її слів, щоб набирати людей на службу, будуть використовувати систему рекрутингу і систему мобілізації.

"Рекрутинг — тільки добровільно, можна прийти до ЦНАПу або через сайт, вибрати собі вакансію і попасти саме туди, куди вибрав/вибрала. В ЦНАПах мобілізувати не можуть, там будуть тільки рекрутери! Мобілізація — примусово під час воєнного стану, через вручення повістки, ТЦК та СП", — написала нардепка.

Вона додала, що концепт, зокрема в тому, що у випадку, коли військовий доброволець — держава буде обслуговувати, буде сервісний підхід. Якщо ні, може застосувати примус. Водночас для ухилянтів підготували спеціальне покарання. За словами Безуглою, їх чекає "обмеження прав". Про що саме ідеться, вона поки що не уточнила.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву про мобілізацію жінок в Україні.

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла докладно розповіла, що готується в законопроєкті про зміни процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові надали суто жорсткі норми. Нині влада опрацьовує реалістичну модель.