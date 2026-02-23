Програміст судився з МОН через відмову у відстрочці — яке рішення ухвалив суд

Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернігові програміст, який навчається на магістратурі судився з Міністерством освіти та науки. Позов до суду він подав, щоб довести, що має право на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Чернігівський окружний адміністративний суд ухвалив 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2021 році фігурант став бакалавром за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія". Минулого року він вступив на денну форму навчання до магістратури Чернігівської політехніки. Попри це, відстрочку йому не надали, бо в довідці з Єдиної державної електронної бази з питань освіти йшлося про порушення. Причиною стало те, що цей чоловік раніше вже вступав до магістратури іншого вишу — звідти його відрахували, але в МОН дійшли висновку, що право на відстрочку здобувач освіти мав би, якби навчання було послідним, без перерви через відрахування.

Рішення суду

Суддя підтримав позивача, зазначивши, що бакалавр є першим рівнем вищої освіти, а магістр — другим. Диплом бакалавра у військовозобов'язаного вже є. Навчання на магістратурі є наступним кроком. Відрахування ж не має значення, адже позивач раніше не отримував диплома магістра.

