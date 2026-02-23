Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Програміст доводив своє право на відстрочку — що вирішив суд

Програміст доводив своє право на відстрочку — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 03:32
Програміст судився з МОН через відмову у відстрочці — яке рішення ухвалив суд
Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернігові програміст, який навчається на магістратурі судився з Міністерством освіти та науки. Позов до суду він подав, щоб довести, що має право на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Чернігівський окружний адміністративний суд ухвалив 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2021 році фігурант став бакалавром за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія". Минулого року він вступив на денну форму навчання до магістратури Чернігівської політехніки. Попри це, відстрочку йому не надали, бо в довідці з Єдиної державної електронної бази з питань освіти йшлося про порушення. Причиною стало те, що цей чоловік раніше вже вступав до магістратури іншого вишу — звідти його відрахували, але в МОН дійшли висновку, що право на відстрочку здобувач освіти мав би, якби навчання було послідним, без перерви через відрахування.

Рішення суду 

Суддя підтримав позивача, зазначивши, що бакалавр є першим рівнем вищої освіти, а магістр — другим. Диплом бакалавра у військовозобов'язаного вже є. Навчання на магістратурі є наступним кроком. Відрахування ж не має значення, адже позивач раніше не отримував диплома магістра.

Нагадаємо, у Києві голова ВЛК одного з медзакладів за хабарі переводив військовослужбовців із гарячих напрямків фронту на тилові посади. Його судитимуть.

Також ми повідомляли, що житель Івано-Франківщини придбав для себе підроблений висновок ВЛК, щоб вивезти за кордон військовозобов'язаного сина. Упродовж року чоловік перебуватиме на іспитовому строку.

суд мобілізація відстрочка військовозобов'язані навчання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації