Зеленский заявил, что контрактную службу для молодежи расширят

Украинские военные на учениях. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник 24 марта Ставку Верховного главнокомандующего. Во время встречи обсуждались результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.

Об этом глава государства проинформировал в вечернем обращении.

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"Был доклад по программе с контрактом 18-24, докладывали о первых результатах программы. Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно - будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев", — заявил Зеленский.

Он уточнил, что этот опыт надо расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.

"Все эффективные подразделения в Силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости", — резюмировал президент.

Напомним, о расширении программы контрактной службы также информировал заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, что мужчин могут мобилизовать с 18 лет.