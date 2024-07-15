Чи мають проходити військово-лікарську комісію громадяни до 25 років

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: imagedelivery.net

Українські громадяни віком до 25 років не є військовозобов’язаними. Але проходити військово-лікарські комісії їм також доведеться, якщо вони не відслужили строкову службу чи не пройшли загальновійськову підготовку.

Про це йдеться у матеріалі "Главкома".

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Призовники чи військовозобов’язані

Громадяни України чоловічої статі віком до 25 років, згідно із новим законодавством, вважаються призовниками, а не військовозобов’язаними.

"Здавалося б, керуючись цією нормою, ТЦК не має їх чіпати. Але досі немає механізму зняття з обліку військовозобов’язаних і переведення в статусу в призовників, через що резонансна проблема не вирішується", — зазначають автори матеріалу.

Проходити ВЛК чи ні

Вважається, що українські чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років, не мають проходити військово-лікарську комісію.

Але це не зовсім так. Така норма стосується лише тих призовників, які пройшли загальновійськову підготовку чи строкову військову службу.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.