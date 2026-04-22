Пропонував поліцейським хабар, щоб не везли до ТЦК: що вирішив суд

Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці.

У Харкові судили чоловіка, який запропонував поліцейським хабар у розмірі 1500 доларів, щоб його не відвезли у ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 1 листопада 2025 року в Харкові патрульні зупинили місцевого жителя для перевірки військово-облікових документів. Оскільки документів при ньому не було, чоловікові запропонували проїхати до ТЦК та СП.

Під час поїздки в службовому авто він неодноразово намагався домовитися з інспекторами, пропонуючи їм гроші, аби уникнути доставлення до військкомату. Сума пропозиції поступово зростала — від 500 до 1500 доларів США. Поліцейські попередили його про кримінальну відповідальність і повідомили про інцидент на лінію "102".

У суді обвинувачений визнав провину, підтвердивши, що дійсно пропонував хабар, щоб не їхати до ТЦК. Він розкаявся та просив не застосовувати до нього суворе покарання.

Адвокат у свою чергу наполягав на пом’якшенні відповідальності, звернувши увагу суду на визнання вини та просив обмежитися мінімальним штрафом.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про доведеність вини мешканця Харкова у спробі підкупу правоохоронців. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. Водночас вирок ще не є остаточним — засуджений має право подати апеляцію.

Як уже повідомляло раніше Новини.LIVE, в Полтаві в суді винесли вирок чоловіку за зрив мобілізації. Він інформував у соцмережах про адреси роботи працівників ТЦК та поліції.

Також ми писали, що у березні в Київській області затримали начальника відділу одного із РТЦК та СП. Його підозрювали у одержанні хабара за вирішення мобілізаційного питання.