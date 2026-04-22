Предлагал полицейским взятку, чтобы не везли в ТЦК: что решил суд

Предлагал полицейским взятку, чтобы не отвезли в ТЦК: что решил суд
В Харькове судили мужчину, который предложил полицейским взятку в размере 1500 долларов, чтобы его не отвезли в ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, 1 ноября 2025 года в Харькове патрульные остановили местного жителя для проверки военно-учетных документов. Поскольку документов при нем не было, мужчине предложили проехать в ТЦК и СП.
Во время поездки в служебном авто он неоднократно пытался договориться с инспекторами, предлагая им деньги, чтобы избежать доставки в военкомат. Сумма предложения постепенно возрастала — от 500 до 1500 долларов США. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности и сообщили об инциденте на линию "102".
В суде обвиняемый признал вину, подтвердив, что действительно предлагал взятку, чтобы не ехать в ТЦК. Он раскаялся и просил не применять к нему суровое наказание.
Адвокат в свою очередь настаивал на смягчении ответственности, обратив внимание суда на признание вины и просил ограничиться минимальным штрафом.
Решение суда
Суд пришел к выводу о доказанности вины жителя Харькова в попытке подкупа правоохранителей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. В то же время приговор еще не является окончательным - осужденный имеет право подать апелляцию.
