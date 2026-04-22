Предлагал полицейским взятку, чтобы не везли в ТЦК: что решил суд

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Предлагал полицейским взятку, чтобы не отвезли в ТЦК: что решил суд

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 03:32
Работники ТЦК и полицейские на улице. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

В Харькове судили мужчину, который предложил полицейским взятку в размере 1500 долларов, чтобы его не отвезли в ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 1 ноября 2025 года в Харькове патрульные остановили местного жителя для проверки военно-учетных документов. Поскольку документов при нем не было, мужчине предложили проехать в ТЦК и СП.

Во время поездки в служебном авто он неоднократно пытался договориться с инспекторами, предлагая им деньги, чтобы избежать доставки в военкомат. Сумма предложения постепенно возрастала — от 500 до 1500 долларов США. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности и сообщили об инциденте на линию "102".

В суде обвиняемый признал вину, подтвердив, что действительно предлагал взятку, чтобы не ехать в ТЦК. Он раскаялся и просил не применять к нему суровое наказание.

Читайте также:

Адвокат в свою очередь настаивал на смягчении ответственности, обратив внимание суда на признание вины и просил ограничиться минимальным штрафом.

Решение суда

Суд пришел к выводу о доказанности вины жителя Харькова в попытке подкупа правоохранителей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. В то же время приговор еще не является окончательным - осужденный имеет право подать апелляцию.

Как уже сообщало ранее Новини.LIVE, в Полтаве в суде вынесли приговор мужчине за срыв мобилизации. Он информировал в соцсетях об адресах работы работников ТЦК и полиции.

Также мы писали, что в марте в Киевской области задержали начальника отдела одного из РТЦК и СП. Его подозревали в получении взятки за решение мобилизационного вопроса.

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации