Предлагал полицейским взятку, чтобы не везли в ТЦК: что решил суд

Работники ТЦК и полицейские на улице. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

В Харькове судили мужчину, который предложил полицейским взятку в размере 1500 долларов, чтобы его не отвезли в ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 1 ноября 2025 года в Харькове патрульные остановили местного жителя для проверки военно-учетных документов. Поскольку документов при нем не было, мужчине предложили проехать в ТЦК и СП.

Во время поездки в служебном авто он неоднократно пытался договориться с инспекторами, предлагая им деньги, чтобы избежать доставки в военкомат. Сумма предложения постепенно возрастала — от 500 до 1500 долларов США. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности и сообщили об инциденте на линию "102".

В суде обвиняемый признал вину, подтвердив, что действительно предлагал взятку, чтобы не ехать в ТЦК. Он раскаялся и просил не применять к нему суровое наказание.

Читайте также:

Адвокат в свою очередь настаивал на смягчении ответственности, обратив внимание суда на признание вины и просил ограничиться минимальным штрафом.

Решение суда

Суд пришел к выводу о доказанности вины жителя Харькова в попытке подкупа правоохранителей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. В то же время приговор еще не является окончательным - осужденный имеет право подать апелляцию.

